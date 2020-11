Commerzialbank - Klage gegen Land Burgenland für SPÖ "Unsinn"

Mit Kritik hat die SPÖ Burgenland am Donnerstag auf das Bekanntwerden einer Klage gegen das Land Burgenland in der Causa Commerzialbank Mattersburg reagiert. Ein Kunde der Bank fordert laut dem Wirtschaftsmagazin "trend" knapp 87.500 Euro. "Diese Klage, sollte sie tatsächlich kommen, ist reiner Aktionismus und inhaltlich völliger Unsinn", stellte Roland Fürst, SPÖ-Fraktionsführer im Commerzialbank-U-Ausschuss, in einer Aussendung fest.

"Dass derselbe Wirtschaftsprüfer sowohl die Bank wie auch die Genossenschaft als Mehrheitseigentümerin prüft, ist rechtmäßig und branchenüblich. Raiffeisen und die Volksbanken handhaben das genauso", argumentierte Fürst. Er berief sich dabei auch auf ein Interview, dass die Vorständin des Forschungsinstituts für Genossenschaftswesen, Alexandra Schaffhauser-Linzatti, im September dem ORF gegeben hatte.

"In einem Konzernverhältnis, wie es hier in Mattersburg besteht, ist es völlig normal und üblich, dass ein und derselbe Prüfer, sowohl zum Abschlussprüfer der Tochter, als auch zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der Mutter bestellt wird. Das macht auch in punkto Aufwand und Kosten einen Sinn", zitierte Fürst aus dem Interview.

Schaffhauser-Linzatti habe weiters ausgeführt, dass Paragraph 268, Absatz zwei, im Unternehmensgesetzbuch festlege, dass im Falle einer getrennten Prüfung - von zwei Prüfungsgesellschaften - der Prüfer der Muttergesellschaft die Töchter überwachen müsse. "Das ist ein Vorgang, der in der Wirtschaft ganz normal ist", sagte die Institutsvorständin damals.

"Dass sich die eine oder andere Anwaltskanzlei mit derart substanzlosen Klagen profilieren will, ist eigentlich eine Verhöhnung der tausenden Geschädigten", so Fürst. Versagt hätten "in diesem Kriminalfall die Bundesbehörden von der FMA (Finanzmarktaufsicht, Anm.) über die Nationalbank bis hin zum Finanzministerium."