CHRONIK - Termine von Sa, 24.10.20 bis So, 25.10.20

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Samstag, 24. Oktober 2020 ÖSTERREICH-WEIT - CI Beginn der österreichweiten Herbstferien XI (bis 2.11.) * CI Coronavirus: Lage in Österreich KUBA/JAMAIKA/USA Havanna/Kingston/New York/Washington - CA 8. Jahrestag des Hurrikans "Sandy" WELTWEIT * CA Coronavirus: Weitere Entwicklung in Europa und international * AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA --------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Sonntag, 25. Oktober 2020 ÖSTERREICH-WEIT * CI Coronavirus: Lage in Österreich WIEN * 11:05 II Fernseh-Pressestunde mit Salzburgs LH Haslauer CI (ORF2) * 20:00 CI Verleihung "Big Brother Awards 2020" II (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) http://www.bigbrotherawards.at/2020/ (Rabenhof Theater, 3., Rabengasse 3) DEUTSCHLAND Berlin - 11:00 CA Beginn "World Health Summit" (bis 27.10.) AA https://www.worldhealthsummit.org XA (Themen u.a.: Pandemiepläne, Digital Health, Klimawandel und Gesundheit) WELTWEIT * CA Coronavirus: Weitere Entwicklung in Europa und international * AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------