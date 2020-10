CHRONIK - Termine von Sa, 24.10.20 bis Di, 27.10.20

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Samstag, 24. Oktober 2020 ÖSTERREICH-WEIT - CI Beginn der österreichweiten Herbstferien XI (bis 2.11.) * CI Coronavirus: Lage in Österreich KUBA/JAMAIKA/USA Havanna/Kingston/New York/Washington - CA 8. Jahrestag des Hurrikans "Sandy" WELTWEIT * CA Coronavirus: Weitere Entwicklung in Europa und international * AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA --------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Sonntag, 25. Oktober 2020 ÖSTERREICH-WEIT * CI Coronavirus: Lage in Österreich WIEN * 11:05 II Fernseh-Pressestunde mit Salzburgs LH Haslauer CI (ORF2) * 20:00 CI Verleihung "Big Brother Awards 2020" II (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) http://www.bigbrotherawards.at/2020/ (Rabenhof Theater, 3., Rabengasse 3) DEUTSCHLAND Berlin - 11:00 CA Beginn "World Health Summit" (bis 27.10.) AA https://www.worldhealthsummit.org XA (Themen u.a.: Pandemiepläne, Digital Health, Klimawandel und Gesundheit) WELTWEIT * CA Coronavirus: Weitere Entwicklung in Europa und international * AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA --------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Montag, 26. Oktober 2020 ÖSTERREICH-WEIT * CI Coronavirus: Lage in Österreich WIEN * BILD II Nationalfeiertag VIDEO CI LIVE - II Virtueller Rundgang durch das Parlament CI www.parlament.gv.at - II Virtueller Rundgang im Gebäude des VfGH zum CI Nationalfeiertag http://go.apa.at/kIsMPhNb * BILD II 09:00 Ministerrat mit Pressefoyer (09.30 Uhr) VIDEO CI (live auf http://go.apa.at/vJpvfLlU ) LIVE (Bundeskanzleramt, 1., Ballhausplatz 2) * BILD II 09:30 Kranzniederlegung durch Bundespräsident Van VIDEO CI der Bellen (Äußeres Burgtor, 1., Heldenplatz) * BILD II 10:00 Kranzniederlegung der Regierung VIDEO CI (Äußeres Burgtor, 1., Heldenplatz) * BILD II 11:00 Angelobung von Rekruten mit Ansprachen von VIDEO CI Verteidigungsmin. Tanner, Bundeskanzler LIVE Kurz, Bundespräsident Van der Bellen, Vizekanzler Kogler (live auf http://go.apa.at/f9DllLWn ) (Heldenplatz, 1.) * II 19:46 TV-Ansprache zum Nationalfeiertag von CI Bundespräsident Van der Bellen (ORF1+2 und Puls 24) - II 20:15 Sondersendung PULS 24 "Zur Lage der Nation" CI mit Bundeskanzler Kurz (ÖVP) * 10:30- AI Kundgebung Wiener Plattform Atomkraftfrei 12:45 II "Atomkraft ist kein Klimaretter! Keine CI Steuergelder für Atomkraft in der EU!" (Fototermin) (Michaelerplatz, 1.) - 20:00 KI Benefizgala "Lachen hilft" zugunsten des CI Integrationshauses mit Manuel Rubey, Gunkl, Flüsterzweieck und Kollegium Kalksburg https://www.integrationshaus.at/de/eventarchiv/lac hen-hilft-64 (Stadtsaal, 6., Mariahilfer Straße 81) DEUTSCHLAND Berlin - 09:00 CA Forts. "World Health Summit" AA https://www.worldhealthsummit.org XA (bis 27.10.) UNO Genf * CA Coronavirus: PK der Weltgesundheitsorganisation (WHO) WELTWEIT * CA Coronavirus: Weitere Entwicklung in Europa und international --------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Dienstag, 27. Oktober 2020 ÖSTERREICH-WEIT * CI Coronavirus: Lage in Österreich WIEN * GRAFIK 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria "Tourismus-Zahlen CI September" (Ankünfte und Nächtigungen) * 10:00 AI Online-PK CARE Österreich "Jemen - zweite Covid- CA Welle, eskalierender Konflikt und humanitäre Krise" http://go.apa.at/GmdTkios (via Zoom) Meeting ID: 992 7025 2774 Passcode: 810361 KÄRNTEN Klagenfurt - 08:30 CI Prozess gegen einen Jugendlichen wegen absichtlich schwerer Körperverletzung (soll einem Kontrahenten einen Bauchstich versetzt haben) (Landesgericht Klagenfurt, VS 283, Dobernigstraße 2) OBERÖSTERREICH Braunau am Inn - 10:30 CI PK Die Grünen Braunau "Futtertrocknungsanlage Feldkirchen - Ein ökologisches Desaster" u.a. mit NR Stögmüller, BI-Sprecher Lechner (Gugg Lounge, Linzerstraße 6) Linz - 10:00 CI PK Land Oberösterreich "Gesund werden: Wo bin ich richtig? Orientierung im oö. Gesundheitswesen, Stärkung der Gesundheitskompetenz" mit u.a. LHStv Haberlander (ÖVP) (OÖ. Presseclub, Saal C+D, Landstraße 31) - 11:00 CI PK Magistrat Linz "Städtische Schulsozialarbeit II zieht Bilanz" mit Vizebürgermeisterin Hörzing (SPÖ) (Altes Rathaus Linz, Raum 105, Hauptplatz 1) - 11:00 CI PK Land Oberösterreich "Wie vereinbar sind Beruf und Familie - Präsentation einer Studie?" u. a. mit LH-Stv. Haimbuchner (FPÖ), Mazal (Institut für Familienforschung) (OÖ. Presseclub Saal A, Landstraße 31) DEUTSCHLAND Berlin - 09:00 CA Abschluss "World Health Summit" AA https://www.worldhealthsummit.org XA WELTWEIT * CA Coronavirus: Weitere Entwicklung in Europa und international -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------