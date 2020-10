CHRONIK - Termine von Fr, 23.10.20 bis Sa, 24.10.20

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Freitag, 23. Oktober 2020 ÖSTERREICH-WEIT * CI Coronavirus: Lage in Österreich - Bundesweite Maßnahmen-Verschärfungen treten in Kraft WIEN * 10:00 CI PK Bundesministerium für Inneres (BMI) II "Cybersicherheit - aktuelle Entwicklungen" mit IT Innenmin. Nehammer, BK-Dir. Lang, KFV-Dir. Thann (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) (Innenministerium, Festsaal, 1., Herrengasse 7) * 10:00 CI Online-PK Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) "Automatisiertes Fahren: Resümee und Ausblick zum Wissensstand von Konsumenten und Fahrschülern" mit Schneider und Robatsch (Verkehrssicherheitsforschung im KFV) (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) (live auf https://events.streaming.at/kfv-20201023 ) * 10:30 II Coronavirus: PK SPÖ "Gesundheitsversorgung auf CI sichere Beine stellen - Spital-Budgetkürzungen WI höher als bisher angenommen" mit u.a. Bundesparteivors. Rendi-Wagner, Ärztekammer-Präs. Szekeres, Wr. Gesundheitsverbund-Dir. Binder (Presseclub Concordia, 1., Bankgasse 8) * BILD 11:00 CI PG "Winterpaket der Stadt Wien" mit u.a. StR II Hacker, Fonds Soziales Wien-GF Bauer, Samariterbund Wien-GF Löhlein (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) (Notquartier Winkeläckerweg, 21., Winkeläckerweg 6) * BILD 11:00 CI Coronavirus: PK "Ampelschaltung und aktuelle Lage" GRAFIK II mit Gesundheitsminister Anschober, Schmid VIDEO (Sprecherin der Corona-Kommission; AGES) LIVE (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) (live auf http://go.apa.at/W5rtgGFS ) (Sozialministerium, Pressezentrum, 1., Stubenring 1) - 16:30 WI Demonstration von Mietwagen-/Uber-Fahrern gegen CI neue Taxiregeln (Schmerlingplatz, Schottengasse, 1.) BURGENLAND Oberwart - 11:00 CI PK FPÖ Landtagsklub Burgenland "Zugriff auf II Bauland seitens der Landesregierung - Forderung WI nach Volksbefragung" mit Klubobmann Tschürtz, LAbg. Benkö (Hotel Telegraph, Schulgasse 23) KÄRNTEN Klagenfurt * 08:30 CI Forts. Prozess gegen einen Mann wegen Mordversuchs (soll nach Alkoholkonsum seinem Kontrahenten ein Messer in den Bauch gerammt haben) (Landesgericht Klagenfurt, VS 29, Dobernigstraße 2) Moosburg - 09:00 CI PK anlässlich der Eröffnung des ersten österreichischen Glücks-Parcours in Moosburg. (Evangelisches Gemeindehaus, Brauhausgasse 1) Villach - 13:00 CI PK "Präsentation des Klimaschutzwaldes im Naturpark Dobratsch" (Villacher Alpenstraße, Parkplatz 6) Wernberg - 11:00 CI PK "Eröffnung eines sozialpolitischen Vorzeigeprojektes" (24-Stunden-Betreuung für Mutter-Kind-Wohnen in Kärnten und Tagesstätten- Zentrum für Menschen mit Hirnschädigungen) mit u. a. LHStV Prettner (SPÖ) (Sozialzentrum Wernberg, Oberpfälzer Weg 4) NIEDERÖSTERREICH Krems * 09:00 II Forts. Prozess wegen Verleumdung sowie weiterer CI Delikte gegen Sicherheitsberater, der Begleiter der vermeintlichen Oligarchen-Nichte im Ibiza- Video ausgebildet haben will (Landesgericht Krems, Saal G, Josef Wichner-Straße 2) Schwechat - 12:30 II PK "Multiversum Komplex verkauft – Stadt sichert WI sich Zugriffe auf Halle" mit u.a. Bgm. Baier (SPÖ) CI , Geschäftsführer Grünbichler und Bankel (Sofiensäle), Geschäftsführer Ausch und Wernigg (Akron Group) (Restaurant Felmayer, Neukettenhoferstraße 2-8/1) OBERÖSTERREICH Linz - GRAFIK CI Umfrage zu Optimismus in Österreich SALZBURG Salzburg - 10:30 CI Lokalaugenschein Stadt Salzburg "Sporthalle frisch renoviert" mit u.a. Vize-Bgm. Auinger (Anmeldung erbeten unter informationszentrum@stadt-salzburg.at) (Sporthalle Alpenstraße, Alpenstraße 100) STEIERMARK Graz - 10:00 CI PG Stadtgemeinde "Graz engagiert 2020: "Ohne II Ehrenamt geht"s nicht" mit StR Hohensinner (ÖVP), Müller (Integrationsreferat) (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) (Südtiroler Platz, Haltestelle vor Kunsthaus, bei Schlechtwetter im Lendhafen, Lendkai 17/Mariahilferplatz) Mürzzuschlag - 10:00 WI Eröffnung Großsolaranlage "Mayerhoferwiese" in CI Mürzzuschlag (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) (Mayerhoferwiese, oberhalb der Oberen Bahngasse 12b) TIROL Innsbruck * 10:00 CI Coronavirus: PK Land Tirol "Einrichtung eines II psychosozialen Krisendienstes" mit u.a. LR Fischer (Grüne), LR Tilg (ÖVP) (Landhaus 1, Großer Saal, Parterre, Eduard Wallnöfer Platz 3) - 10:00 II PG Caritas der Diözese Innsbruck "Caritas geht CI immer" u.a. mit Direktor Schärmer (Caritas) (Welthaus der Diözese Innsbruck, Sitzungszimmer, 1. Stock, Heiliggeiststraße 16) Kitzbühel - 10:00 CI Coronavirus: PK "Präsentation des Corona- WI Präventionskonzeptes für Kitzbühel" u.a. mit Bgm. Winkler, Veider-Walser (Direktorin Kitzbühel Tourismus) (Tennisstadion Kitzbühel, Paß-Thurn-Straße) --------------------------------------------------------------------- EU EUROPÄISCHE UNION Luxemburg - 09:30 CA EU-Umweltrat mit u.a. Umweltministerin Gewessler WA AA --------------------------------------------------------------------- WELTWEIT * GRAFIK CA Coronavirus: Weitere Entwicklung in Europa und international * AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA --------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Samstag, 24. Oktober 2020 ÖSTERREICH-WEIT - CI Beginn der österreichweiten Herbstferien XI (bis 2.11.) * CI Coronavirus: Lage in Österreich KUBA/JAMAIKA/USA Havanna/Kingston/New York/Washington - CA 8. KUBA/JAMAIKA/USA Havanna/Kingston/New York/Washington - CA 8. Jahrestag des Hurrikans "Sandy" WELTWEIT * CA Coronavirus: Weitere Entwicklung in Europa und international * AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA