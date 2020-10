Christian Kjellvander von Intuition getrieben: Lieder über die Liebe

Sanft mäandern die Lieder, nehmen Kurven, halten inne, entfalten sich - Christian Kjellvander hat mit "About Love And Loving Again" ein intensives Album mit sieben Songs geschaffen, die großteils die Sieben-Minuten-Marke überschreiten. "Ich starte mit der Arbeit an einem Lied und bewege mich weiter, bis ich angelangt bin - egal wo", sagte der schwedische Sänger, Gitarrist und Songschreiber im APA-Interview.

"Ich habe immer lange Songs geliebt", erzählte Kjellvander. "Ich mag es, für 45 Minuten in Alben einzutauchen. Das ist eine wunderbare Kunstform. Die Länge oder Kürze eines Songs, ist bei meiner Arbeit überhaupt nie Thema. Ich versuche, mich von Intuition treiben zu lassen und wenig nachzudenken. Ich mache mir natürlich über die Texte viele Gedanken, da arbeite ich intensiv daran. Aber was die Musik betrifft, gehe ich mit dem Moment."

Wer ist dieser Christian Kjellvander?, mag vielleicht der eine oder andere denken. Das wundert den Künstler nicht: "Ich mache seit Mitte der 90er Platten und toure seit 25 Jahren durch Europa und Amerika, bin aber immer noch ein Geheimtipp, obwohl ich sehr viele Fans habe." Was würde Kjellvander also jenen sagen, die nun wissen wollen, was Kjellvander ausmacht? "Wenn Leute über mich sprechen, erwähnen sie in erster Linie meine Stimme. Und sie sagen, dass meine Songs ehrlich sind."

Die Stimme des Schweden prägt, trotz einer wunderbaren Instrumentierung, auch die Stücke auf "About Love And Loving Again". Auf das Songschreiben angesprochen, meinte der 44-Jährige: "Ich habe keine geheime Formel. Im Endeffekt hängt alles vom Vertrauen in sich selbst ab."

Auf dem Cover ist der Musiker nackt zu sehen, was durchaus symbolisch für den Inhalt aufgefasst werden kann. "Ja, es ist eine sehr verletzliche Platte. Aber die Texte sind, wenn auch persönlich, keine Nabelschau. Es sind halt Dinge, die gesagt werden mussten, weil ich sie so noch nie bei anderen Songschreibern gehört habe. Man versucht seine eigen Perspektive zu finden, was das alte Thema Liebe betrifft. Außerdem war ich nackt auf dem Cover meiner letzten Platte, also habe ich gesagt, was soll's, dann kann ich auch auf diesem Album nackt zu sehen sein", lacht Kjellvander.

Mit dem neuen Album verabschiedet sich Kjellvander von seiner "Baptist Lodge" (so auch ein Songtitel auf "About Love"), einer umgebauten Kirche in der schwedischen Wildnis, in der er in den vergangenen Jahren vier Alben aufgenommen hat. "Ich suche stets neue Geschmacksrichtung. Ein Raum wirkt sich immer auf die Atmosphäre aus. Es war Zeit, mich weiterzubewegen - in einen neuen Raum."

90 Prozent der aktuellen Songs wurden live eingespielt, berichtete Kjellvander gegen Ende des Telefongesprächs. Da bleibt noch zu klären, wie es dem Trio dabei gelang, einen so dichten Sound zwischen Stille und Cinemascope zu erzeugen. "Ich experimentiere viel mit verschiedenen Gitarren und Verstärkern", erläuterte der Schwede. "Mein Keyboarder kann zwei Tasteninstrumente auf einmal spielen, das macht er wirklich gut. Außerdem hat er viele alte Synthesizer, mit denen man fantastische Dinge tun kann."

(S E R V I C E - www.christiankjellvander.com)

(Das Gespräch führte Wolfgang Hauptmann/APA)