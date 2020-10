Chipanlagenbauer Aixtron verprellt Anleger mit niedrigerem Umsatzziel

Der deutsche Chipanlagenbauer Aixtron traut sich bei der Umsatzentwicklung in diesem Jahr weniger zu als bisher geplant. Der Vorstand kappte am Donnerstag seine Prognose und peilt nun Erlöse in einer Spanne von 260 bis 280 Millionen Euro an statt bis zu 300 Millionen. Das kam an der Börse nicht gut an, obwohl die Firma im dritten Quartal zulegte: Anleger warfen die Papiere aus dem Depot und sorgten damit für einen Kursrutsch um bis zu 15,9 Prozent auf 9,17 Euro.

Damit notierten die Titel so tief wie seit viereinhalb Monaten nicht mehr. Auch zuletzt betrug das Minus noch fast 15 Prozent.

Die Umsätze im dritten Quartal hätten etwas unter den durchschnittlichen Erwartungen gelegen, fasste Olivia Honychurch vom Analysehaus Liberum zusammen. Zudem sei die Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht abgeschwächt worden.

Im Zeitraum Juli bis September verbuchte Aixtron dank der anhaltend hohen Nachfrage etwa nach Lasertechnik für optische Datenübertragung und 3D-Sensorik ein Umsatzplus von 14 Prozent auf 64,1 Mio. Euro, wie der Konzern mitteilte. Der Auftragseingang kletterte um zwei Prozent auf 70,8 Mio. Das operative Ergebnis (Ebit) erreichte 8,2 (Vorjahr: 3,3) Mio. Euro. Kumuliert ergab sich in den ersten neun Monaten ein Anstieg der Bestellungen um 39 Prozent auf 209,3 Mio. Euro. Wegen der Schwäche im ersten Halbjahr lag der Umsatz Ende September mit 161,1 Mio. Euro 15 Prozent unter dem Vorjahreswert, das Ebit mit 10,3 Mio. um knapp 60 Prozent.