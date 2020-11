Chemikalienhändler Brenntag mit Rückgang bei Umsatz und Gewinn

Der deutsche Chemikalienhändler Brenntag hat im dritten Quartal Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen. Auf Basis konstanter Wechselkurse sank der Umsatz um 7,7 Prozent auf 2,88 Mrd. Euro. Der Nettogewinn fiel auf 121 (Vorjahr: 128) Mio. Euro, das operative Ergebnis (Ebitda) legte allerdings um knapp fünf Prozent auf 264 Mio. Euro zu. Vor allem das Geschäft in Nordamerika blieb schwierig, besonders mit der Öl- und Gasindustrie.

Dagegen erholten sich die Märkte in Asien-Pazifik und Lateinamerika deutlich, wie Brenntag betonte. An der im September veröffentlichen Prognose hielt der Konzern fest. Im Oktober hatte Brenntag ein Sparprogramm angekündigt und will weltweit rund 100 Standorte schließen und rund 1.300 Arbeitsplätze in den nächsten Jahren abbauen.