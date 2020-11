Chemiekonzern Borealis machte im 3. Quartal weniger Umsatz und Gewinn

Der auf Kunststoffe und Düngemittel spezialisierte Chemiekonzern Borealis, bei dem die OMV nun eine 75-Prozent-Mehrheit hält, hat wegen der Coronakrise einen deutlichen Umsatz- und Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Zwar lief das dritte Quartal besser als das zweite, das Niveau des Vorjahrs konnte aber noch nicht erreicht werden: Der Umsatz war im dritten Quartal mit 1,635 Mrd. Euro um 17 Prozent niedriger als im Vorjahr, der Nettogewinn sank um 21 Prozent auf 163 Mio. Euro.

Das niedrigere Ergebnis sei auf die wegen der Coronakrise rückläufigen Produktpreise und schwächere Nachfrage in einigen Marktsektoren zurückzuführen, teilte Borealis am Mittwoch mit. Das Quartalsergebnis liege aber um 99 Mio. Euro über jenem des zweiten Quartals 2020 und stelle damit eine klare Verbesserung dar.

Der Gewinnrückgang im Vergleich zum dritten Quartal 2019 sei auf die geringeren integrierten Polyolefinmargen und ein schwierigeres Marktumfeld im Pflanzennährstoffbereich zurückzuführen.

"Während wir zwar, vor allem in Asien und in den Vereinigten Staaten, ein verbessertes Preisumfeld beobachten können, bleibt der Ausblick weiterhin unsicher", sagte Borealis-Chef Alfred Stern laut Mitteilung. Das liege einerseits an der hohen Volatilität der Rohstoffpreise, andererseits auch am Anstieg der Covid-19-Infektionszahlen, vor allem in Europa.