Chaotische US-Wahl könnte Ratingagenturen auf den Plan rufen

Die US-Wahl am Dienstag wird auch von den Ratingagenturen mit Argusaugen verfolgt. Ein ungeordneter Verlauf der Abstimmung wäre besorgniserregend, erklären zwei von ihnen, Fitch und Moody's. "Wenn wir nach dem Wahltag kein klares Ergebnis haben, werden wir den Verlauf sehr genau beobachten", warnt William Foster, Senior Credit Officer bei Moody's.

Sein Kollege Charles Seville von Fitch wird in einem Bericht deutlicher. Die gegenwärtige Bewertung der USA sei abhängig von der Umsetzung des Wahlergebnisses auf eine "allgemein akzeptierte" Weise. Ein Sprecher der dritten großen Agentur, Standard & Poor's (S&P), verweist auf Anfrage auf eine Mitteilung vom April. Darin wird die politische Spaltung der USA als ein begrenzender Faktor bei der Bonitätsbewertung aufgelistet.

Fitch und Moody's stufen gegenwärtig die Kreditwürdigkeit der USA mit ihren jeweiligen Bestnoten "AAA" und "Aaa" ein. Bei S&P liegt die größte Volkswirtschaft eine Stufe darunter bei "AA+". Die Bewertungen haben zwar bisher die wirtschaftlichen Verwerfungen und finanzpolitischen Folgen der Covid-Pandemie überstanden. Nun könnte jedoch ein chaotischer Ablauf der Wahl am 3. November als neue Belastung hinzukommen.

Experten schließen insbesondere nicht aus, dass der Ausgang erst mit deutlicher Verzögerung bekannt wird. In US-Medien werden Szenarien durchgespielt, bei denen das Ergebnis von einem knappen Ausgang in einem einzelnen Bundesstaat wie Pennsylvania abhängt. In einigen dieser Gedankenspiele würde die Ungewissheit sich bis Jänner hinziehen, während Klagen und Gegenklagen sich durch das amerikanische Justizsystem arbeiten. Präsident Donald Trump hat zudem offengelassen, ob er nach einer Niederlage überhaupt das Weiße Haus räumen würde.

Allerdings: Selbst wenn die Ratingagenturen die Bonitätsnote der USA oder den Ausblick senken, dürften die Folgen für amerikanische Staatsanleihen nach Sicht von Experten zumindest kurzfristig gering sein. Justin Hoogendoorn von der Investmentbank Piper Sandler spricht davon, dass Investoren sie weiter als "sicherer Hafen" sehen werden. Andere Experten verweisen auf die schiere Größe und damit Bedeutung des Markts für US-Treasuries mit einem Volumen von etwa 20 Billionen Dollar (17,05 Bill. Euro) hin. "Wir glauben nicht, dass verspätete Wahlergebnisse Zweifel am Überleben des größten Marktes für Staatsanleihen der Welt aufkommen lassen werden", sagt Charlie Ripley vom Vermögensverwalter Allianz Investment Management.

Tatsächlich ließen sich die Investoren auch 2011 nicht wirklich beeindrucken, als S&P ihre Bewertung der USA mit Hinweis auf ein steigendes Defizit und höherer Verschuldung senkte: US-Staatsanleihen blieben gefragt. Heute verweisen die Experten auch auf einen mächtigen Beschützer: Die US-Notenbank Fed, die sich im Ernstfall schon gegen zu starke Schwankungen bei den Treasuries stemmen werde. "Kurz gesagt, die Märkte werden wieder nach der Fed rufen", sagt Omar Slim vom Vermögensverwalter PineBridge.