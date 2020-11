Cb-U-Ausschuss - SPÖ: Ministerien liefern keine Akten

Im Vorfeld des Donnerstag stattfindenden Commerzialbank-U-Ausschusses zeigte sich am Mittwoch die SPÖ Burgenland verärgert: In einem Schreiben der Finanzprokuratur sei mitgeteilt worden, dass Innen-, Justiz- und Finanzministerium keine Akten für den Ausschuss liefern würden, so SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich vor Journalisten. Die Befragung von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Donnerstag verkomme damit "zur Farce".

"Denn was sollen wir ihn denn fragen, wenn wir keine Akten kennen? Das ist eigentlich ein unverschämtes und boshaftes Vorgehen der Minister, die hier die Demokratie im Burgenland mit Füßen treten. Das ist sehr bedauerlich", stellte Hergovich fest. Der "drittgrößte Konkurs der Republik Österreich" werde von den Ministerien nicht ernst genommen.

"Eines ist klar: 95 Prozent des Untersuchungsgegenstandes sind damit hinfällig. Wenn es keine Akten gibt, gibt es auch nichts zu untersuchen und man muss wahrscheinlich auch in einigen Wochen die Sinnfrage dieses Ausschusses stellen", so Hergovich.

Für Experten und für die Gläubigerverbände sei klar: Das Verschulden für diesen Kriminalfall liege beim Bund. "Insofern kann das demonstrative Nichtliefern dieser Akten von Bundesseite als bewusster Akt der Sabotage der türkis-grünen Bundesregierung gewertet werden", stellte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst fest.

Man müsse unterstellen, "dass das türkis-schwarze Netzwerk hier viel zu verbergen hat - Stichwort: Casinos, Stichwort Wirecard und vieles mehr. Das läuft offensichtlich zusammen und das läuft für die ÖVP offensichtlich sehr unangenehm, sonst würden sie auch die Akten liefern."

"Wir wollen, dass die türkis-grüne Bundesregierung bis zum nächsten Ausschusstag, das ist der 18. November, alle Akten restlos liefert, ansonsten ist dieser U-Ausschuss völlig sinnlos", sagte Fürst. In dem Fall werde man sich überlegen, "wie wir in dieser Sache weitertun." Die burgenländischen Behörden hingegen hätten alle geliefert: "Die Akten sind da bis zum Stichtag", stellte Fürst fest.

Soweit man Akten schon gesichtete habe, "da ist Sprengstoff drinnen", meinte Fürst. "Da muss man sich schon anschauen, warum die Finanzmarktaufsicht nicht genau hingeschaut hat. Gibt es da eventuell sogar Bestechungsgelder, etc.? Das ist schon etwas, was ja keine Kleinigkeiten sind, und dem wollen wir nachgehen." Der ÖVP Burgenland warf Fürst "ein Doppelspiel" vor: "Sie versucht, alles hinauszuzögern". Auf der anderen Seite, "dort, wo sie die Möglichkeit haben, den U-Ausschuss in die Gänge zu bringen, blockieren sie das total."