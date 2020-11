Cb-U-Ausschuss - ÖVP weist SPÖ-Kritik zu Aktenlieferungen zurück

Die ÖVP Burgenland hat am Mittwoch Kritik der SPÖ, wonach aus dem Innen-, Justiz- und Finanzministerium keine Akten für den Commerzialbank-Untersuchungsausschuss geliefert würden, zurückgewiesen. "Die Finanzprokuratur des Bundes hat klar festgestellt, dass es in der Verantwortung der Ausschussvorsitzenden Verena Dunst (SPÖ) liegt, Einvernehmen über Datenlieferungen herzustellen", so ÖVP-Klubobmann Markus Ulram in einer Aussendung.

"Wenn wir Akten brauchen, um diesen Skandal aufzuarbeiten, dann sind das jene vom Land", stellte Ulram fest. Man brauche "keine Scheingefechte": "Hier geht es um einen Millionenschaden, der an den burgenländischen Sparern und Unternehmen hängen bleibt".