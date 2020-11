Cb-U-Ausschuss - Blümel: Keine Akten, keine Zuständigkeit

Die Befragung von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) im Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) hat am Donnerstagnachmittag wenig neue Erkenntnisse gebracht. Der Untersuchungsgegenstand des Ausschusses beziehe sich auf das Land Burgenland und falle nicht in seine Zuständigkeit, betonte Blümel. Auch Akten aus dem Finanzministerium würden nicht geliefert, zumal dort keine Unterlagen betreffend der Vollziehung der Organe des Landes vorliegen würden.

Blümel sprach in seinem Eingangsstatement vor dem U-Ausschuss davon, dass seine Einladung nach Eisenstadt "wohl eher als bewusste Ablenkung und nicht als ernst gemeinter Beitrag zur Aufklärung zu verstehen ist, weil hier die Verantwortung der Organe des Landes Burgenland untersucht werden soll". Das Finanzministerium sei nicht für die Bankenaufsicht zuständig, die Finanzmarktaufsicht (FMA) sei eine weisungsfreie Behörde.

Deshalb seien die Organe des Bundes auch nicht dazu verpflichtet, Akten zu liefern. Verfahrensrichter Walter Pilgermair bat dennoch darum: "Wenn uns all dieses Substrat fehlt, dann wird das am Ende ein sehr dürftiges Ergebnis des Beweisverfahrens sein. Ohne die Akten verhungere ich mit meinem Erkenntnisbericht", betonte er. Blümel nahm das zur Kenntnis, verwies aber darauf, dass seines Wissens nach keine entsprechenden Akten vorhanden seien.

In Hinblick auf die von der FMA an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) weitergegebene Information zur bevorstehenden Schließung der Commerzialbank am 14. Juli habe die Finanzprokuratur klargestellt, dass es sich um Amtshilfe handle, zumal das Land als Revisionsverband für die Aufsicht der Hauptaktionärin der Commerzialbank zuständig gewesen sei. "Das dürfte im Wege der Amtshilfe auch in Ordnung gewesen sein", sagte Blümel. Er selbst sei am 14. Juli gegen 15.30 Uhr rechtskonform von der FMA informiert worden.

Angesprochen auf angekündigte Amtshaftungsklagen gegen die Republik betonte Blümel, dass ihm bis dato lediglich eine Klage gegen das Land, die tatsächlich eingegangen sei, bekannt sei. Eine Frage nach mutmaßlichen Geschenken von Ex-Bankchef Martin Pucher an Prüfer und Vertreter der Nationalbank sowie nach damit verbundenen dienstrechtlichen Verletzungen beantwortete der Finanzminister mangels Zuständigkeit nicht.

Mehrmals verwies Blümel in seinen Antworten auf eine Arbeitsgruppe aus Finanzministerium, Nationalbank, FMA und unabhängigen Experten, die sich damit befasst, die Arbeitsabläufe der Aufsicht zu analysieren, Überlegungen über zusätzliche Instrumente anzustellen und die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Als erstes Zwischenergebnis sehe diese die Doppelrolle des Wirtschaftsprüfers kritisch.

Dass der Wirtschaftsprüfer TPA vom Land zur Prüfung der Genossenschaft als Bankeignerin beauftragt worden sei, obwohl diese bereits die Bank geprüft habe, werfe Fragen auf. Das sei eine Schwachstelle. "So etwas soll in Zukunft nicht mehr möglich sein, Banken und dahinterstehende Genossenschaften sollen von unterschiedlichen Prüfern geprüft werden", betonte Blümel.

Zahlreiche Fragen beantwortete er aufgrund des mangelnden Bezugs zum Untersuchungsgegenstand oder aufgrund der mangelnden Zuständigkeit nur freiwillig oder gar nicht. Vertreter der Fraktionen reagierten darauf teilweise genervt - so etwa SPÖ-Fraktionsführer Roland Fürst auf die Bitte, seine Frage zu wiederholen: "Das hat keinen Sinn."