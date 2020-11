Cb-U-Ausschuss - Befragung der Whistleblower für SPÖ erkenntnisreich

Im Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) haben am Donnerstag zwei Whistleblower in einer vertraulichen Sitzung Einblicke in die Abläufe in der Bank gegeben. Die Befragung sei "sehr erkenntnisreich" gewesen, betonte SPÖ-Fraktionsführer Roland Fürst im Anschluss. Sie habe "unglaubliche Rituale und Kulturen" sowie "vorsintflutliche Kommunikation mit Handzetteln und keiner Digitalisierung" offenbart.

Die Aussagen der beiden Whistleblower hätten ihn in seiner Annahme bestätigt, dass es sich um einen Kriminalfall handle, bei dem die Aufsichtsorgane des Bundes versagt hätten, so Fürst. Ein Informant habe bereits im Jänner betont, dass "Gefahr im Verzug" sei, passiert sei aber nichts. "Man hätte viel Geld retten können und den Geschädigten viel Leid ersparen", so Fürst.

Er sei nach den Befragungen überzeugt, dass die Malversationen auffallen hätten müssen. "Der Aufsichtsrat war gleichzeitig einer der besten Kunden der Bank", sagte Fürst. Über den Führungsstil von Ex-Bankchef Martin Pucher habe man erfahren, dass dieser "nicht existent" gewesen sei. Pucher sei in der Bank "ganz wenig zugegen" gewesen, das Verhältnis sei distanziert gewesen.