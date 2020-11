Cannabis, Ecstasy, Kokain - Polizei forschte Villacher Dealer-Duo aus

Die Polizei in Villach hat einen 24-jährigen Deutschen und einen 26-jährigen Kärntner als Drogendealer im Verdacht. Sie sollen einen "regen Suchtmittelhandel" betrieben und verschiedene Drogen - Cannabis, Ecstasy und Kokain - im Wert von mehreren Zehntausend Euro verkauft haben, teile die Polizei am Donnerstag mit. "Das ist das, was wir nachweisen konnten", sagte Stadtpolizeikommandant Erich Londer zur APA. Die beiden mutmaßlichen Dealer und 31 Abnehmer werden angezeigt.