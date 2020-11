C H R O N I K - TAGESPROGRAMM

Die Chronik berichtet heute, Donnerstag, u.a. über folgende Themen:

Wien - Nach Terror-Anschlag in Wien - Ermittlungsstand und aktuelle Entwicklung (laufende Berichterstattung im Ressort Innenpolitik) dazu - BILD - VIDEO * CORONAVIRUS * Österreichweit - Lage in Österreich (laufend) Wien - Online-Fragestunde Österr. Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) zum Stand der Covid-19-Impfstoffe und Zulassung (bis ca. 13.00 Uhr) - Hintergrund zu Prognoseberechnungen des Pandemieverlaufs (bis ca. 13.30 Uhr) Europa-/Weltweit - Weitere Entwicklung in Europa und international (laufend) Bisher gesendet: Österreich - Neue Wiener Testmethode für effizientes Covid-Monitoring BILD (125) - Horx: Tiefenkrise mit Zukunftspotenzial - 338 Corona-Neuinfektionen in Kärnten (138) - Drei weitere Tote in niederösterreichischen Spitälern (135) - Über 200 Kontrollen in der Steiermark, nur eine Anzeige (104) - Neue Beschränkungen für Besuche im Spital in Eisenstadt (102) - Telemedizin gewinnt im Schatten von Corona bei Diabetes an Bedeutung (068) Europa - "Rot vor Wut": Lombardei gegen Lockdown (072) - Höchstwert: 19.990 Neuinfektionen in Deutschland (042) - England in einem Teil-Lockdown (030) * WEITERE THEMEN * Wien - Weihnachtsbaum trifft am Weihnachtsmarkt am Rathausplatz ein (bis ca. 12.30 Uhr) dazu - BILD - VIDEO Wien - Influenza-Impfstoff-Auslieferung für Kinder und Senioren angelaufen (mittags) Managua/Tegucigalpa/San Salvador - Hurrikan "Eta" - Lage in den betroffenen Regionen (nach Entwicklung, bisher 026) * * * Bereits gesendet: Wien - Viereinhalb Tonnen schwerer Neuzugang im BILD / VIDEO Schönbrunner Zoo (116) Wien/Freiburg im Breisgau - Nicht nur Bienen und Ameisen - Auch Käfer leben im Sozialsystem (014) Wien - Zwei wegen Zwangsprostitution europaweit Gesuchte in Wien geschnappt (129) Salzburg - Drei Verdächtige nach Raubüberfall auf Tankstelle in Salzburg gefasst (079) Mexiko-Stadt - Zirkone verraten Ausmaß von künftigen Vulkanausbrüchen (107, GESPERRT bis 5.11., 11.00 Uhr) Montreal - Kanada meldete Schweinegrippe-Infektion beim Menschen (066) Manila - Krieg gegen Drogen auf den Philippinen: 8.000 Tote in vier Jahren (074) London - Ausbessern statt wegwerfen: Prinz Charles für nachhaltige Mode (088) Diensthabende Vormittag: Alexander Fechter Nachmittag: Gunther Lichtenhofer Telefon: 36060/1730 E-Mail: chronik@apa.at ------------------------------------------------------------------- APA im Internet: http://www.apa.at -------------------------------------------------------------------