C H R O N I K - TAGESPROGRAMM

Die Chronik berichtet heute, Mittwoch, u.a. über folgende Themen:

Wien - Nach Terroranschlag in Wien - Ermittlungsstand, Zustand der Verletzten (laufende Berichterstattung im Ressort Innenpolitik) dazu - BILD - VIDEO - GRAFIK - LIVEBLOG auf http://go.apa.at/sgy6LyTn Wien - Entwarnung bei größerem Polizeieinsatz im Bereich Wiener Messe (Zusammenfassung bis ca. 11.30 Uhr, bisher 161, 152) * CORONAVIRUS * Österreichweit - Lage in Österreich - Lockdown in Kraft (laufend) dazu - BILD - GRAFIK Europaweit/Weltweit - Lage in Europa und international (laufend) Bisher gesendet: Österreich - Ausgangsbeschränkungen in Tirol eingehalten (199) - Niederösterreicher halten Ausgangsbeschränkung ein (160) Europa - Zahl der Neuinfektionen in Deutschland weiter hoch (165) - RKI meldete knapp 16.500 Neuinfektionen in Deutschland (113) - Bayerischer Konditor produzierte Stinkefinger in Teig (094) - In Italien tritt am Donnerstag Lockdown Light in Kraft (071) - Museen und Kinos in den Niederlanden müssen schließen (006) * GERICHT * Linz - Prozess gegen Mühlviertler Waffennarren (nachmittags) Klagenfurt - Prozess gegen zwei Männer wegen Sprengung eines Bankomaten - 82.000 Euro Schaden (mittags) Salzburg - Prozess "Rechtsanwaltspaar im Ehescheidungskrieg: Nötigung, gefährliche Drohung, Körperverletzung" (bis ca. 13.00 Uhr, bisher 182) Graz - Forts. Prozess wegen versuchten Mordes: Frau stach auf Ehemann ein (erste Meldung mittags geplant) * WEITERE THEMEN * Wien - Online-PG Pharmig "Seltene Erkrankungen werden erwachsen" (bis ca. 16.00 Uhr) Managua/Tegucigalpa/San Salvador - Hurrikan "Eta" über Mittelamerika - Erdrutsche und Überschwemmungen in Nicaragua (nachmittags, bisher 021) Manila - Nach Taifun "Goni" nähert sich Tropensturm "Atsani" der philippinischen Küste (nach Entwicklung) Izmir - Lage nach Erdbeben in der Ägäis - Rettungskräfte beendeten Arbeiten (nach Entwicklung, bisher 166) * * * Bereits gesendet: Linz - AK kritisiert geschmacksgebende Stoffe und Kuhmilch in Babybreien (159) Eisenerz - Wanderer schätzten Tour in Obersteiermark falsch ein - verirrt (194) Wien - Mikroben überleben dank Reparaturmaßnahmen lange Weltraum-Außenreisen (185) Innsbruck/Wien - Pflanzen schützen sich vor selbstproduzierten Luftschadstoffen (181, GESPERRT bis 4.11., 11.00 Uhr) Wien - Krähen wählen Werkzeug nach Bedarf für spätere Verwendung (029) Wien - Wüstengrasmücke und Bergkalanderlerche erstmals in BILD Österreich gesehen (192) Linz - Rabiate 72-Jährige verweigerte Maske und verletzte Polizisten in Linz (115) Las Vegas - Mindestens vier Tote nach Schüssen nahe Las Vegas (164) Nairobi - Mangel an Lebensraum bremst Wachstum des Berggorilla-Bestands (134, GESPERRT bis 4.11., 20.00 Uhr) Wellington - Ort in Neuseeland machte zum Schutz von Seevögeln die Lichter aus (128) ZÜrich - Rußpartikel erhöhen Erderwärmung um ein halbes Grad Celsius (103) Brisbane - Papagei als Brandmelder in Australien (081) Diensthabende Vormittag: Gunther Lichtenhofer Nachmittag: Andreas Westphal Telefon: 36060/1730 E-Mail: chronik@apa.at ------------------------------------------------------------------- APA im Internet: http://www.apa.at -------------------------------------------------------------------