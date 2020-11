C H R O N I K - TAGESPROGRAMM

Die Chronik berichtet heute, Montag, u.a. über folgende Themen:

* CORONAVIRUS * Österreichweit - Lage in Österreich - Vor Lockdown am Dienstag (laufend) dazu - GRAFIK 1265-20 zu Hospitalisierung und Intensivbetten - Zusammenfassung (bis ca. 14.30 Uhr) Wien - PK "Aktuelle Lage, Maßnahmen, Kapazitäten, Lage auf den Intensivstationen" mit u.a. Gesundheitsminister Anschober (laufend, bisher 118, 102) (ausführliche Meldung bis ca. 13.00 Uhr, bisher 102) dazu - BILD - VIDEO - LIVESTREAM auf http://go.apa.at/ibx0yh8E - MedUni-Wien-Forscher dokumentierten sieben Krankheitsformen bei mildem Verlauf (bis ca. 11.30 Uhr) - Online-PG Pharmig "Pharma facing the future: Let's create the new normal" - aktuelle Herausforderungen, Trends und Entwicklungen im Bereich Health Care (bis ca. 14.30 Uhr) - Nach Krisensitzung im Tiergarten Schönbrunn und im Haus des Meeres (nachmittags) - Neun Monate Corona in Zitaten (nachmittags, auch Innenpolitik) Innsbruck - PK Land Tirol "Gesetzte Maßnahmen und Ausblick auf Hospitalisierungen und Intensivbehandlungen in Tirols Spitälern" (bis ca. 14.30 Uhr) Europaweit/Weltweit - Lage in Europa und international - Neue Beschränkungen in Deutschland in Kraft getreten (laufend) dazu - GRAFIK zu Maßnahmen-Verschärfungen in Europa Rom - Italien plant Verschärfung der Maßnahmen (bis ca. 16.30 Uhr, auch Außenpolitik) Genf - PK der Weltgesundheitsorganisation WHO (bis ca. 20.00 Uhr) Bisher gesendet: Österreich - Ostermann: Ohne Maßnahmen Gesundheitssystem in Gefahr (118) - Um 78 Prozent mehr Intensivpatienten in einer Woche (102) - Grazer Adventmärkte werden verschoben - oder Totalabsage (089) - Intensivmedizinerin: Personal wird zuerst knapp (001) Europa - Prinz William war im Frühjahr erkrankt (097) - Tschechien verzeichnete über 6.500 Neuinfektionen (079) - Neue Beschränkungen in Deutschland in Kraft getreten (008) * WEITERE THEMEN * Klagenfurt - Prozess gegen Mann wegen Quälens oder Vernachlässigens einer wehrlosen Person - soll eine beeinträchtigte Person in stark verdrecktem Kellerraum wohnen gelassen haben (mittags) London - Urteil im Gerichtsverfahren Johnny Depp gegen den Verlag der britischen Boulevardzeitung "The Sun" wegen Verleumdung (bis ca. 15.00 Uhr) Manila - Taifun "Goni" über den Philippinen nimmt Kurs auf Vietnam (nach Entwicklung, bisher 018) Izmir/Athen - Lage nach Erdbeben und Tsunami in der Ägäis (nachmittags, bisher ZUS 046, 026) * * * Bereits gesendet: Wien - Wer im Grünen lebt raucht weniger (077) Klosterneuburg/Wien - Architekt für Gefäßsystem von Pflanzen identifiziert (074) Vitis - Pkw und mit 15 Personen besetzter Kleinbus im BILD Waldviertel kollidiert (030) Wien/Brüssel - Gebäude-Sanierung - EU-Beschwerde gegen Österreichs Strategie (027) Würzburg - Eine zufällige Sternstunde - 125 Jahre Röntgenstrahlung (055) Brüssel - WWF: EU muss unregulierte Fischerei im Indischen Ozean bekämpfen (010)