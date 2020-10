C H R O N I K - TAGESPROGRAMM

Die Chronik berichtet heute, Donnerstag, u.a. über folgende Themen:

* CORONAVIRUS * Österreichweit - Lage in Österreich - Auswirkungen des Quasi-Lockdowns in Deutschland auf Österreich (laufend) dazu - GRAFIK 1233-20 zu Neuinfektionen in Österreich Wien - Expertenrunde mit Regierungsspitze zu Spitalskapazitäten (erste Meldung bis ca. 15.00 Uhr) (ausführliche Meldung bis ca. 16.30 Uhr) dazu - BILD - VIDEO - LIVESTREAM auf http://go.apa.at/qlUcjReZ Wien - Aktuelle Ampelschaltung (abends) Salzburg - Entscheidung über Verlängerung bzw. Ende der Quarantäne für die Gemeinde Kuchl (nachmittags) Bregenz/Innsbruck - Verbraucherschutzverein zu Klagebeantwortungen der ersten Amtshaftungsklagen gegen die Republik Österreich im Fall Ischgl (mittags geplant) Europaweit/Weltweit - Lage in Europa und international - Frankreich ab Freitag im Lockdown (laufend) Genf - PK der Weltgesundheitsorganisation WHO (abends) Bisher gesendet: Europa - Italiens Premier schließt Lockdown aus (053) - Vorschau: EU-Gesundheitsminister beraten am Freitag über Rolle der EU bei WHO-Reform (047) - Neuer Höchstwert: 16.774 Neuinfektionen in Deutschland (038) - Pfizer-Impfstoff könnte vor AstraZeneca erhältlich sein (008) USA - FBI warnt vor Cyberattacken auf Krankenhäuser (020) - US-Experte Fauci: Vor Jänner kein Impfstoff in den USA (001) Asien - Mehr als acht Millionen Menschen in Indien infiziert (042) * WEITERE THEMEN * Wien - Online-PG Pharmig "Krebspatient in Österreich: Das Recht auf die bestmögliche Therapie" (bis ca. 12.00 Uhr) siehe - Hintergrund: Innovative Therapien - Bewertung und Finanzierung werden "heißer" (126) Wels - Prozess gegen Ex-Bezirksrichter wegen Amtsmissbrauchs im Zuge eines Scheidungsverfahrens (nachmittags) Klagenfurt - Prozess gegen Mann wegen Betrugs - Schwarzarbeiter beschäftigt, Schaden rund drei Millionen Euro (bis ca. 16.00 Uhr) New Orleans - Hurrikan "Zeta" auf Land getroffen - Lage im Südosten der USA (nach Entwicklung, bisher ZUS 014) Bereits gesendet: Wien - Ein Jahr Rauchverbot - Gesundheitlicher Erfolg, aber "Luft nach oben" (023) dazu - Chronologie - Mehr als 25 Jahre Diskussion um Gastro-Regeln (024) Braunau am Inn - 95 Schweine standen 13 Stunden in Transporter vor oö. Fleischerei (096) Wartberg ob der Aist - Brandstiftung auf Mühlviertler Friedhof (086) Wien - Geschichte der Hunde hat viel mit Menschengeschichte gemein (094, GESPERRT bis 29.10., 20.00 Uhr) Wien - Wiener Forscher fanden Ursache für Mikrozephalie (125, GESPERRT bis 29.10, 20.00 Uhr) Wien - Neues Buch: "Wiener Bilder" des rasenden Fotoreporters Lothar Rübelt (033) Klagenfurt - Vorschau auf Drogenprozess gegen 20 Angeklagte ab Dienstag (032) Mexiko-Stadt - Mexiko - mehr als 50 Leichen in Massengräbern entdeckt (074) Hanoi - Mindestens 13 Tote nach Erdrutsch in Vietnam (019, 015)