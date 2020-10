C H R O N I K - TAGESPROGRAMM

Die Chronik berichtet heute, Mittwoch, u.a. über folgende Themen:

* CORONAVIRUS * Österreichweit - Lage in Österreich (laufend) - GRAFIK zu Entwicklung der Spitalsfälle 1240-20 - Zusammenfassung (geplant) Klagenfurt - PK LHStv. Prettner "Aktuelles zum Thema Coronavirus" (bis ca. 14.30 Uhr) Linz - LH Stelzer zu aktueller Lage in Oberösterreich (bis ca. 13.00 Uhr) - PK Magistrat Linz "Linzer Weihnachtsmärkte im Zeichen der Sicherheit" (bis ca. 15.00 Uhr) Eisenstadt - PK Land Burgenland "Neue Maßnahmen im Bereich Alterswohn- und Pflegeheime" (bis ca. 11.30 Uhr) Salzburg - PK Rotes Kreuz/AMS: Umschulung zu Fachkräften für die Coronakrise (bis ca. 14.30 Uhr, auch Wirtschaft) Europaweit/Weltweit - Lage in Europa und international (laufend) Bisher gesendet: Österreich - Ärztekammer hält wenig von Verschiebung von Operationen (129) - Wien beginnt demnächst mit Verschiebung von Operationen (128) - 151 Fälle: Rekord an Neuinfektionen in Kärnten (112) - 86-Jähriger starb im Krankenhaus Lilienfeld (072) - Weißenkirchener auch nach vier Monaten mit Antikörpern (067) - Oberösterreich offenbar vor weiteren Verschärfungen (023) Europa - Erneut mehr als 15.000 Neuinfektionen in Tschechien (107) - Rekord in Deutschland: Fast 15.000 neue Fälle (091) - Frankreich plant neue Corona-Maßnahmen - Ausgangssperre in Tschechien (ZUS 038) - Medien: Deutsche Regierung für drastische Maßnahmen (017) Asien - 4,7 Millionen Menschen in China getestet (100) - China: Höchster Anstieg seit zwei Monaten (013) Australien - Corona-Lockdown im australischen Victoria nach Monaten aufgehoben (ZUS 016) - Aufatmen nach drei Monaten Lockdown in Melbourne (004) * WEITERE THEMEN * Wien - PK Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) nach Rundem Tisch "Mehr Tierwohl in der produzierenden Landwirtschaft" (bis ca. 12.00 Uhr) New Orleans (Louisiana)/Cancun - Hurrikan "Zeta" zieht über Golf von Mexiko in Richtung US-Küste (nach Entwicklung) Hanoi - Taifun "Molave" - Lage in Vietnam (nach Entwicklung, bisher 080) * PROZESSE * Wien - Prozess gegen mehrfach vorbestraften Gewalttäter wegen Vergewaltigung einer Internet-Bekanntschaft (bis ca. 13.30 Uhr) Klagenfurt - Prozess gegen Mann wegen Nötigung und Körperverletzung - soll eine Frau gewaltsam am Verlassen der Wohnung gehindert haben (bis ca. 14.00 Uhr) Wels - Prozess gegen drei Angestellte wegen Abgabenbetruges und Veruntreuung (erste Meldung bis ca. 14.00 Uhr) Graz - Prozess gegen zwei Polizisten wegen Amtsmissbrauchs - Fotos von Radarfalle gelöscht (bis ca. 14.00 Uhr) * * * Bereits gesendet: Linz/Perg - Alkolenker fuhren von Linz nach Perg ohne Lenkrad im Pkw - Festnahme (104) Wien - Klimawandel "verdünnt" Quecksilberbelastung von Fischen nicht (094) Graz - Zeitgerechtes "Stopfen" am Bahndamm spart Kosten bei Gleisen (087) Obernberg - Lawine verlegte Landesstraße in Tirol (069) Bad St. Leonhard - Verkehrsunfall auf der A2 in Kärnten forderte drei Menschenleben (033) Wien - Bessere Behandlungsmöglichkeiten beim Leberzellkarzinom (031) Wien - Geringere Flexibilität von Autisten hängt mit Lernproblemen zusammen (118) Bern - Schlafen gegen den Schlaganfall (125) Stanford - Zugleich fernsehen und surfen könnte schlecht für das Gedächtnis sein (093, GESPERRT bis 28.10., 17.00 Uhr) Doha - Katar kündigt nach Zwangsuntersuchung von Frauen Ermittlungen an (059) Los Angeles - Waldbrände in den USA wüten weiter - Ungesunde Luft in Südkalifornien (034) New York - 120 Jahre Haft für Gründer von New Yorker "Sex-Kult" (ZUS 011) San Jose - Gepanschter Alkohol in Costa Rica - 30 Tote (058) Mexiko-Stadt - Flieger mit 1,5 Tonnen Kokain in Mexiko sichergestellt (057) Washington - "Perseverance"-Rover hat Hälfte der Strecke zum Mars geschafft (007) Rio de Janeiro - Klinik-Brand in Rio: Covid-19-Patientinnen bei Evakuierung gestorben (010)