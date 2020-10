C H R O N I K - TAGESPROGRAMM

Die Chronik berichtet heute, Freitag, u.a. über folgende Themen:

* CORONAVIRUS * Österreichweit - Lage in Österreich (laufend) - GRAFIK 1216-20 zu Infektionszahlen - Zusammenfassung (bis ca. 15.00 Uhr) Wien - PK "Ampelschaltung und aktuelle Lage" mit Gesundheitsmin. Anschober (erste Meldung bis ca. 12.30 Uhr) (ausführlicher Bericht bis ca. 14.00 Uhr) dazu - BILD - VIDEO - GRAFIK 1231-20 - LIVESTREAM auf http://go.apa.at/W5rtgGFS Innsbruck - PK Land Tirol "Einrichtung eines psychosozialen Krisendienstes" (bis ca. 12.30 Uhr) Graz - Grazer Zivilgericht lüftet ab bestimmtem CO2-Grenzwert (bis ca. 12.00 Uhr) Europaweit/Weltweit - Lage in Europa und international (laufend) Bisher gesendet: Hintergründe: - Alle Maßnahmen im Überblick (045) GRAFIK 1210-20 - Optimismus der Österreicher im Rekordtief (075) GRAFIK 1230-20 - Mit allen (Arznei-)Mitteln gegen Covid-19 (128) - Wie wirksam sind die Maßnahmen? - Fragen und Antworten (125) Österreich - Vier Infektionen in Landwehrkaserne im steirischen St. Michael (135) - 109 Neuinfektionen in Kärnten (122) - Drei neue Todesfälle in der Steiermark (121) - Impfstofftests bisher eher rar, Wien aber interessant (105) - Mehrheit erwartet weiterhin steigenden Radverkehr (044) Europa - Ausbruch auf Truppenübungsplatz in Deutschland (115) - Ab Samstag landesweit Maskenpflicht in Griechenland (113) - Plus 8,6 Prozent Todesfälle in Italien in acht Monaten (061) - Süditalien verschärft restriktive Maßnahmen (059) - Neuinfektionen in Europa in zehn Tagen verdoppelt (010) - "Bild": Deutsche Regierung stellt Weichen für Impfungen (009) USA - Mehr als 70.000 Infektionen an einem Tag in USA (107) Asien - Zahlen in Israel sinken nach ersten Lockerungen weiter (111) * WEITERE THEMEN * Wien - Polizist mit Schraubenzieher in Brust gestochen, Schutzweste verhinderte schwere Verletzung: Prozess (bis ca. 13.30 Uhr) - PG Stadt Wien "Winterpaket der Stadt Wien" (bis ca. 13.00 Uhr) dazu - BILD - Online-PK Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) "Automatisiertes Fahren: Resümee und Ausblick zum Wissensstand von Konsumenten und Fahrschülern" (bis ca. 12.30 Uhr) - PK Bundesministerium für Inneres (BMI) "Cybersicherheit - aktuelle Entwicklungen" (mittags) - Klimaaktivisten blockierten Wiener Sitz der Industriellenvereinigung am Schwarzenbergplatz (nach Entwicklung, bisher 106) dazu - BILD Klagenfurt - Forts. Prozess gegen Mann wegen Mordversuchs "Kontrahenten Messer in Bauch gerammt" - Urteil erwartet (nachmittags) Bereits gesendet: Salzburg/Wals - Bauarbeiter auf Westautobahn bei Salzburg von Pkw erfasst (095) Sierndorf/Stockerau - S3 zwischen Sierndorf und Stockerau Nord am 28. Oktober gesperrt (133) St. Pölten - Umfangreiche Novelle des NÖ Raumordnungsgesetzes beschlossen (048) Luxemburg - EU-Klimaziel - Gewessler für mindestens minus 55 Prozent CO2 bis 2030 (150) Caracas/Port-of-Spain - Beschädigter Öltanker vor Venezuela (089) New York - New Yorker Westminster-Hundeshow muss umziehen (071) Brasilia - Brasiliens Umweltbehörde ruft Brigaden zur Brandbekämpfung zurück (040) Denver - Waldbrand in Colorado breitet sich rasant aus (004) Diensthabende Vormittag: Barbara Buchegger Nachmittag: Gunther Lichtenhofer Telefon: 36060/1730 E-Mail: chronik@apa.at ------------------------------------------------------------------- APA im Internet: http://www.apa.at -------------------------------------------------------------------