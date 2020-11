Bußgelder gegen Airlines wegen zögerlicher Ticketerstattung - Bericht

Das deutsche Luftfahrtbundesamt (LBA) hat einem Zeitungsbericht zufolge in 21 Fällen gegen Fluggesellschaften Bußgelder verhängt, die Ticketkosten von coronabedingt stornierten Flügen nicht fristgerecht zurückbezahlt haben sollen. Das habe ein Sprecher der Behörde auf Anfrage mitgeteilt, berichtete das "Handelsblatt". Details zur Höhe der Geldstrafen habe der Sprecher nicht genannt.

Insbesondere die in der Coronakrise vom deutschen Staat gestützte AUA-Mutter Lufthansa stand zuletzt in diesem Zusammenhang in der Kritik. Verbraucherschützer hatten der Airline eine mangelnde Rückzahlung stornierter Flüge vorgeworfen.