Budget: FPÖ verlangt Überarbeitung oder Sonderbericht von Blümel

Die FPÖ verlangt nach der Schnelleinschätzung des Fiskalrat-Büros, wonach die Coronakrise das Budget heuer und 2021 mit insgesamt 53,8 Mrd. Euro belasten dürfte, eine Überarbeitung des Budgets. Es sei "fraglich, ob der aktuelle Budgetentwurf überhaupt noch haltbar ist", sagte FPÖ-Budgetsprecher Hubert Fuchs in einer Aussendung. Sollte eine solche Überarbeitung aus Zeitgründen nicht möglich sein, "ist ein Sonderbericht von Finanzminister (Gernot/ÖVP, Anm.) Blümel unabdingbar."

Auch verwies Fuchs darauf, dass ab den Jahren 2020/21 "trotz aller vorherigen Versprechungen 400 Millionen Euro mehr an die EU fließen" würden. Dies sei eine ebenso "falsche Entscheidung wie die Verdoppelung des Auslandskatastrophenfonds", sagte er. "Wir brauchen jeden Cent in Österreich", so der FPÖ-Mandatar. Auch drängte er einmal mehr auf "die längst überfällige und dringend nötige Einsetzung eines Covid-19-Unterausschusses". Dieser von der Opposition schon lange geforderte Ausschuss soll budgetrelevante Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie überprüfen.