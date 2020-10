Britische Seniorin und Sohn saßen wochenlang tot in Wohnung

Eine 84-jährige Britin und ihr 60 Jahre alter Sohn haben wochenlang tot auf Sofas in ihrer Wohnung gesessen. Als Helfer die beiden fanden, waren ihre Körper teils verwest. Bei der Seniorin stellten Gerichtsmediziner eine starke Unterkühlung als Todesursache fest, wie der britische Sender BBC berichtete. Beim Sohn konnten sie nicht mehr nachweisen, woran er gestorben ist.

Der mysteriöse Fall ereignete sich bereits Mitte Jänner in einer Wohnanlage in Bracknell nahe London, den Bauarbeiter sanieren wollten. Als trotz wiederholten Läutens niemand zur Wohnungstür kam, ließ man sie öffnen. "Es ist nicht mehr möglich festzustellen, wann sie starben, ob zum selben Zeitpunkt oder der eine nach dem anderen", sagte ein Forensiker vor Gericht. In einem Mistkübel fanden die Ermittler aber eine Zeitung von Anfang Dezember.

Mutter und Sohn waren nicht vollständig bekleidet. Beide sollen sehr zurückgezogen gelebt und seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihren Verwandten gehabt haben. Die Wohnung sei kaum möbliert gewesen und habe keine Heizung gehabt, berichteten die Ermittler weiter. Der Strom sei abgeschaltet gewesen. Der 60-jährige, sehbehinderte Sohn hatte aber mehr als 1.000 Pfund (mehr als 1.100 Euro) in einer Tasche.