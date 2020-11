Britische Großbank Lloyds verschärft Jobabbau - Trotz Quartalsgewinns

Großbritanniens größte Bank Lloyds will mehr Arbeitsplätze streichen als ursprünglich geplant. Trotz der Rückkehr in die Gewinnzone im dritten Quartal sollen 1.070 Stellen gestrichen werden. Im September war noch von 865 Kündigungen die Rede. Diese Änderungen spiegelten die laufenden Pläne wider, den sich ändernden Kundenanforderungen weiterhin gerecht zu werden und Teile des Geschäfts zu straffen, sagte eine Lloyds-Sprecherin.

Die Gewerkschaft Unite the Union kritisierte die Pläne. Es sei unverständlich, dass die Mitarbeiter vor die Tür gesetzt würden, die sich in der Pandemie so sehr engagiert hätten, sagte Gewerkschaftsvertreter Rob MacGregor.