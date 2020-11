Brillenloser Lenker mit THC, Sehschwäche und Kindern in Wien erwischt

Ein Autofahrer ist in der Halloweennacht unter THC-Einfluss, an Sehschwäche leidend, aber ohne vorgeschriebene Brillen und mit zwei Kleinkindern im Alter von einem und zwei Jahren im Fond im Süden Wiens erwischt worden. Die Polizisten der Landesverkehrsabteilung, die in Favoriten und Simmering einen Verkehrsschwerpunkt abhielten, nahmen dem Mann den Führerschein ab. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak hatte er außerdem unbezahlte Strafen in vierstelliger Höhe offen.

Insgesamt gab es bei dem Schwerpunkt in der Nacht auf Sonntag zwölf Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, acht wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, 15 Führerscheinabnahmen und 125 verkehrspolizeiliche Anzeigen. Dazu kamen 14 Organmandate.