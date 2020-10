Brandstiftung auf Mühlviertler Friedhof

Kurz vor Allerheiligen haben Unbekannte am Friedhof in Wartberg (Bezirk Freistadt) Feuer gelegt. Einige Mistkübel und Laternen gingen in Flammen auf, auch die Friedhofsmauer wurde beschädigt. Rund 20 Mann der Feuerwehr löschten den Brand. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Tätern um zwei Jugendliche handelt, die kurz zuvor beim Zündeln auf einer Sportanlage beobachtet worden waren. Sie bittet um Hinweise an die Inspektion Pregarten (Tel.: 059 133/4306).