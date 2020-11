Brand in Vorarlberger Wohnhaus - 14 Personen retteten sich ins Freie

Bei einem Brand eines Mehrparteienhauses in Thüringen (Bez. Bludenz) in der Nacht auf Donnerstag haben sich die 14 Bewohner des Gebäudes selbst ins Freie gerettet. Ein 39-jähriger Mieter, der das Feuer entdeckt und die anderen Bewohner geweckt hatte, dürfte eine Rauchgasvergiftung erlitten haben. Die übrigen Personen blieben unverletzt, informierte die Polizei. Das Haus ist derzeit unbewohnbar, für die Betroffenen wurden Ersatzquartierte zur Verfügung gestellt.

Das Feuer brach gegen 3.00 Uhr brach im Dachboden des Gebäudes aus, die Ursache war vorerst nicht bekannt. Die Flammen breiteten sich in weiterer Folge rasch auf den Dachstuhl und das Obergeschoß aus. Als der 39-Jährige den Brand bemerkte, weckte er die Bewohner der anderen fünf Wohnungen durch Rufe und lautes Klopfen. So konnten sich alle im Haus befindlichen Personen rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der 39-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus nach Bludenz eingeliefert.

Die mit 120 Mann ausgerückte Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle, gegen 4.00 Uhr war das Objekt gelöscht. Die Faschinastraße (L193) war im Einsatzbereich zwischen 3.00 und 5.30 Uhr gesperrt.