Borealis-Chef: Corona bremst strategische Wachstumsprojekte

Die OMV-Tochter Borealis, ein Hersteller von Kunststoffen und Düngemitteln, leidet weiterhin unter dem coronabedingten Nachfrage- und Preisrückgang. Umsatz und Gewinn lagen auch im dritten Quartal deutlich unter dem Vorjahresniveau, auch wenn der Einbruch nicht ganz so stark war wie im Vorquartal. Insgesamt sei man bisher gut durch die Krise gekommen, sagte Borealis-Chef Alfred Stern am Mittwoch zur APA, man habe weder Kurzarbeit gebraucht noch Mitarbeiter gekündigt.

"Im dritten Quartal haben wir ein solides Ergebnis erzielt, es gab eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem zweiten Quartal", sagte Stern. Das Ergebnis verbesserte sich gegen über dem Vorquartal um 99 Mio. Euro, dennoch lag der Nettogewinn mit 163 Mio. Euro um gut ein Fünftel unter dem Niveau des dritten Quartals 2019. Der Umsatz ging im Jahresabstand um knapp 17 Prozent auf 1,635 Mrd. Euro zurück. Die Verschuldungsquote erhöhte sich im Jahresabstand von 20 auf 30 Prozent.

"Wir sehen nach wie vor eine gute Nachfrage in den meisten Sektoren, in denen wir tätig sind - mit wenigen Ausnahmen, insbesondere Automobil, wobei wir auch hier im dritten Quartal gesehen haben, dass sich Automobil gegenüber dem zweiten Quartal sehr stark erholt hat." Im zweiten Quartal sei das Automobilgeschäft fast vollständig eingebrochen, aber im dritten Quartal habe man mit fast 90 Prozent der Mengen vom letzten Jahr abgeschlossen, sagte Stern. Borealis beliefert die Autoindustrie etwa mit Materialien für Stoßfänger, für Instrumententafeln, aber auch Materialien für den Auto- und Motor-Innenraum.

Den Gewinnrückgang im Vergleich zum dritten Quartal 2019 führt Borealis vor allem auf die geringeren integrierten Polyolefinmargen und ein schwierigeres Marktumfeld bei Pflanzendünger zurück. "Wenn der Gewinn ein bisschen niedriger ist, ist es mit anderen Maßnahmen noch immer möglich, einen guten Cashflow zu generieren", sagte Borealis-Finanzchef Mark Tonkens. Man dürfe in solchen Zeiten nicht zu viel investieren und müsse auch andere vermeidbare Kosten reduzieren - damit sei es gelungen, den Cashflow auf einem hohen Niveau zu halten.

Bei den drei großen strategischen Wachstumsprojekten - dem Joint Venture Baystar in Texas, der neuen Propan-Dehydrierungsanlage in Kallo (Belgien) und einer Borstar-Polypropylenanlage im Joint Venture Borouge in Abu Dhabi - habe man zufriedenstellende Fortschritte gemacht, man rechne aber mit Verzögerungen, berichtete Stern. "Wir haben in der ersten Coronawelle im Frühjahr gesehen, dass wir teilweise verschärfte Regeln einhalten mussten - größere Abstände, teilweise waren weniger Arbeiter auf den Baustellen erlaubt, wir haben teilweise sogar Schwierigkeiten gehabt, alle Arbeiter überhaupt zu bekommen. Nachdem jetzt die Infektionsraten wieder nach oben gehen, rechnen wir damit, dass sich das wiederholen wird."

Ende August hat Borealis seinen Zukauf in Südkorea - die mehrheitliche Übernahme der DYM Solution Co. Ltd. - abgeschlossen. "Wir sind jetzt an der Arbeit, dieses Unternehmen zu integrieren." Borealis konzentriert sich auch verstärkt auf die Kreislaufwirtschaft und erneuerbare Energien. "Nachdem wir schon vor einiger Zeit erneuerbares Propylen und Polypropylen auf den Markt gebracht haben, haben wir jetzt auch gemeinsam mit Neste und Covestro erneuerbares Phenol auf den Markt gebracht." Dieser Rohstoff werde weiterverarbeitet, z.B. in Polycarbonaten, die etwa für die Scheiben von Pkw-Scheinwerfern eingesetzt werden.

Im vierten Quartal erwartet Stern nicht so starke Corona-Auswirkungen wie bei der ersten Welle. "Man sieht überall, dass die Einschränkungen, die gemacht werden, anders sind als im Frühjahr. Wir werden durchaus ein paar Dinge finden, die ähnlich sind, aber ich glaube doch, dass weniger Effekt auf unser Geschäft zu erwarten ist." Dennoch bleibe der Ausblick weiter unsicher, auch wenn sich das Preisumfeld vor allem in Asien und den USA verbessert habe.