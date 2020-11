BÖRSENFLASH - ATX dreht in volatiler Sitzung in Gewinnzone

Die Wiener Börse hat am Mittwochvormittag nach einem schwachen Börsenauftakt einen deutlichen Schwenk in die Gewinnzone vollbracht. Der heimische Leitindex ATX tendierte gegen 10.40 Uhr mit plus 0,86 Prozent bei 2.163,09 Zählern.

Die sich in den USA abzeichnenden Unsicherheiten rund um den Ausgang bei den Präsidentschaftswahlen dürften für starke Schwankungen an den Börsen diesseits des Atlantiks verantwortlich sein. Am Markt stelle man sich auf erhöhte Volatilität ein, hieß es zuletzt.

Auch an den europäischen Aktienmärkte hellte sich die Stimmung mittlerweile klar auf. Der Euro-Stoxx-50 gewann nach klaren Abschlägen im Frühgeschäft nun 0,67 Prozent und der DAX steigerte sich in Frankfurt um 0,71 Prozent. In London legte der FTSE-100 um 0,77 Prozent zu.

Der amtierende US-Präsident Donald Trump ging zuletzt auf Konfrontationskurs und erklärte sich noch vor einem Ergebnis zum Sieger der Wahl. Er will nun eine weitere Auszählung von Stimmen vom Obersten Gericht der Vereinigten Staaten stoppen lassen. Die US-Demokraten haben darauf angekündigt, sich juristisch in Stellung zu bringen.