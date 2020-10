Börse London schließt klar im Minus

Die Londoner Börse ging am Mittwoch, ebenso wie die restlichen Leitbörsen in Europa, mit satten Kursabschlägen aus dem Handel. Der FTSE-100 schloss mit einem Minus von 2,55 Prozent bei 5.582,80 Punkten. Insgesamt standen sich im britischen Leitindex 4 Kursgewinner und 96 -verlierer gegenüber.

Auch in London war die Coronakrise und die weiterhin stark steigenden Infektionszahlen in Europa das vorherrschende Thema am Markt. Zuletzt wurden auch in Deutschland neue weitreichende Beschränkungen zur Eindämmung des Virus beschlossen. Einige Experten zeigen sich besorgt hinsichtlich des wirtschaftlichen Ausblicks.

In den Brexit-Gesprächen bewegen sich Großbritannien und die Europäische Union (EU) laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg auf eine Einigung zu. Insbesondere bei größeren Streitpunkten gehe es voran, womit die Aussichten auf eine Übereinkunft Anfang November gestiegen seien, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen.

Auf Einzelwertseite verloren im FTSE-100 die Papiere des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline (GSK) am Mittwoch 2,7 Prozent. Zwar konnte der Konzern im dritten Quartal im Geschäft mit Krebs- und Atemwegsmedikamenten deutlich zulegen. Jedoch wurden diese Zuwächse durch das wegen der Coronakrise schleppenden Impfstoffgeschäfts wieder zunichtegemacht.