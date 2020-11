Börse London schließt klar fester, FTSE-100 gewinnt 1,67 Prozent

Der Londoner Aktienmarkt hat am Mittwoch mit deutlichen Zuwächsen geschlossen. Auch der britische Aktienmarkt wurde von einer sehr starken Stimmung an der Wall Street und den klaren Kursgewinnen an den kontinentaleuropäischen Börsen beflügelt. Der FTSE-100 Index ging um 1,67 Prozent höher bei 5.883,26 Punkten aus dem Handel. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 77 Gewinner und 22 Verlierer gegenüber.

Die US-Präsidentschaftswahl stand auch in London stand im Fokus. Der britische Außenminister Dominic Raab glaubt an ein zuverlässiges US-Wahlergebnis. Er habe "volles Vertrauen", dass die Gewaltenteilung der USA funktioniere und es ein klares Ergebnis geben werde, sagte Raab im BBC-Interview. Am Vormittag hatte US-Präsident Donald Trump gefordert, die Auszählung der verbleibenden Stimmen gerichtlich zu stoppen und sich zum Sieger der Wahl erklärt.

Wie an der Wall Street gewannen in London einige Pharmatitel sehr stark. AstraZeneca zogen um 6,9 Prozent hoch. GlaxoSmithKline verteuerten sich um 4,4 Prozent.

Auf Unternehmensebene legten zudem die Titel von Marks & Spencer nach Zahlenvorlage 4,9 Prozent zu. Die britische Warenhauskette hat wegen der Coronakrise den ersten Verlust ihrer 94-jährigen Börsengeschichte verbucht. Der Vorsteuerverlust in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres betrage 17,4 Mio. Pfund verglichen mit einem Gewinn von 176 Millionen in der Vorjahresperiode. Analysten hatten aber noch deutlichere Verluste erwartet.

Lloyds schlossen mit minus 2,5 Prozent. Infolge der Coronapandemie will die britische Großbank mehr als 700 Stellen streichen. Als Teil einer großen Umstrukturierung werde man mehr als 1.050 Jobs abbauen, aber auch 340 neue Rollen schaffen, hieß es von Unternehmensseite.

Der britische Ölkonzern BP steht einem Medienbericht zufolge kurz davor, seinen Hauptsitz in London zu verkaufen. Mit der Veräußerung könnte BP etwa 250 Millionen Pfund (277,65 Mio. Euro) erlösen, berichtet die "Financial Times". BP wollte sich nicht dazu äußern. Die BP-Aktie ging mit minus 0,6 Prozent aus dem Handelstag.

Im Umfeld der US-Wahl gerieten aktuelle Konjunkturdaten etwas in den Hintergrund. Die Unternehmensstimmung in Großbritannien hat sich im Oktober noch stärker als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex fiel um 4,4 Punkte auf 52,1 Zähler, wie das Forschungsunternehmen IHS Markit in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Analysten hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 52,9 Punkte gerechnet. Die wieder deutlich steigende Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus drückt laut Markit die Stimmung.