Börse London schließt im Plus - Bankwerte nach Barclays-Zahlen fest

Die Londoner Börse hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Der FTSE-100 beendete den Handelstag um 1,29 Prozent höher bei 5.860,28 Punkten. Unterstützt wurde der Markt von der Aussicht auf weiteres US-Corona-Hilfspaket.

In London waren nach guten Zahlen von Barclays vor allem Bankwerte gut gesucht. Barclays-Aktien waren mit einem Plus von 6,96 Prozent die zweitgrößten Gewinner im FTSE, knapp gefolgt von den Titeln der Branchenkollegen Lloyds (plus 4,91 Prozent) und HSBC (plus 4,71 Prozent).

Laut dem UBS-Analysten Jason Napier, sind die Barclays-Zahlen auf ganzer Linie besser als erwartet ausgefallen. Barclays ist in der Corona-Pandemie deutlich besser durch den Sommer gekommen als gedacht, unterm Strich übertrafen die Gewinnkennziffern im dritten Quartal die Markterwartungen um das Mehrfache.