Börse London schließt etwas höher

Die Börse in London hat am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen geschlossen und ist damit etwas hinter den sehr starken Leitbörsen der Eurozone zurückgeblieben. Der FTSE-100 ging um 0,39 Prozent höher bei 5.906,18 Punkten aus dem Handel. 71 Kursgewinnern standen 29 -verlierer gegenüber.

Die jüngsten Maßnahmen der britischen Notenbank erwiesen sich somit nicht als Kurstreiber. Die Bank of England hat ihre Geldpolitik inmitten der Coronakrise weiter gelockert. Zur Konjunkturstützung will sie zusätzliche Staatsanleihen im Wert von 150 Milliarden Pfund erwerben. Analysten hatten mit einer zusätzlichen Lockerung gerechnet, diese aber im Schnitt etwas niedriger veranschlagt.

Ihren Leitzins beließ die Zentralbank dagegen knapp über der Nulllinie bei 0,1 Prozent. Vor dem Zinsentscheid gab es Spekulationen und Presseberichte, wonach der Zins in den negativen Bereich abgesenkt werden könnte.

Unterdessen trat in England ein teilweiser Lockdown in Kraft. Wegen der stark steigenden Corona-Infektionen dürfen die Menschen seit Donnerstag nur noch aus triftigem Grund aus dem Haus. Pubs, Restaurants, Kulturstätten, Sportzentren und Freizeiteinrichtungen sind bis zum 2. Dezember geschlossen. Der Handel ist eingeschränkt: Nur Supermärkte und andere als notwendig eingestufte Geschäfte dürfen Waren anbieten. In Großbritannien entscheidet jeder Landesteil über seine eigenen Maßnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie.

Bei den Einzelwerten schossen die Aktien der RSA Insurance Group als stärkster Wert im FTSE-100 um mehr als 45 Prozent auf 670 Pence nach oben, wobei sich der massive Kurssprung erst in der Schlussauktion ergab. Das Unternehmen hatte unmittelbar zuvor bestätigt, dass ein Konsortium um die Versicherer Intact Financial Corporation aus Kanada und Tryg aus Dänemark ein Übernahmeangebot für 685 Pence gelegt haben und man sich in Gesprächen darüber befände.

Bereits in der Früh hatte Konzernchef Stephen Hester bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das dritte Quartal mitgeteilt, dass der zweite Lockdown in England wahrscheinlich keine großen Auswirkungen auf das Geschäft haben werde, da viele Versicherungsverträge nun pandemiebezogene Ausnahmeregelungen enthalten würden.

Dagegen gehörten die Aktien der Supermarktkette Sainsbury mit einem Abschlag von 5,22 Prozent zu den größten Verlierern im FTSE-100. Als Stimmungsbremse gelten geplante Stellenstreichungen, mit denen das Unternehmen auf die Pandemie reagieren und seine Profitabilität steigern will. Dazu sollen auch Geschäfte der Haushaltswarenkette Argos geschlossen werden.

Wenig verändert tendierten wiederum die Titel von AstraZeneca, die um geringfügige 0,21 Prozent höher aus dem Handel gingen. Nach klaren Zuwächsen im ersten Halbjahr hat die Coronapandemie im dritten Quartal die Geschäfte bei dem Pharmakonzern ins Stocken gebracht. So schlug sich negativ nieder, dass in diesem Zeitraum generell weniger Patienten behandelt wurden. Gleichzeitig waren Kosten etwa für die Vermarktung von Medikamenten gestiegen, sowie für Hygienemaßnahmen und die Forschung und Entwicklung.