Bob: Weltcup-Saison wegen Corona vorerst ohne Vierer-Bewerbe

Die kommende Saison des Bob-Weltcups steht wie jene in anderen Sportarten im Zeichen von Corona. Sowohl an den beiden letzten November-Wochenenden beim Weltcup-Auftakt in Sigulda wie auch an den beiden vorweihnachtlichen Wochenenden in Igls wird es keine Vierer-Bewerbe geben. Die Aufwärmräume bieten zum Einhalten der Abstandsregeln zu wenig Platz. Bei Österreichs Team ist zudem eine Trainingswoche ab 7. November in Königssee wegen des deutschen Lockdowns fraglich.

Nationalcoach Wolfgang Stampfer war mit seiner Truppe bisher auf Trainingslagern in Oberhof und Altenberg, die Abreise nach Sigulda ist für 16. November geplant. "Die Athleten haben recht gute Leistungen abgeliefert", sagte der Tiroler. "Wir sind deshalb für den bevorstehenden Winter zuversichtlich." An der Nebenfront werde intensiv an der Einbürgerung der Niederländerin Jennifer Onasanya auch in Richtung Olympia 2022 gearbeitet. Stampfer: "Sie ist einfach die stärkste Partnerin für Kati (Katrin Beierl, Anm.)."