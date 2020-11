Bluttat in Wien-Penzing und Suizid in Wien-Neubau - Suche nach Motiv

Nach einer am späten Sonntagnachmittag in Wien-Penzing und einem Suizid in Wien-Neubau haben die Ermittler des Landeskriminalamtes am Montag nach dem Motiv gesucht. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich war eine 29-Jährige am späten Sonntagnachmittag tot in ihrer Wohnung in der Satzberggasse von ihrer Mutter und ihrem 36-jährigen Ex-Lebensgefährten entdeckt worden. Die Frau hatte eine Schusswunde im Kopfbereich. Eine dazu passende Waffe fand die Polizei aber nicht.

Die Polizei war gegen 17.30 Uhr alarmiert worden. Ermittlungen ergaben, dass der 51-jährige Halbbruder des Ex-Lebensgefährten eine Glock-Pistole sowie einen Revolver besaß. Außerdem fanden die Beamten heraus, dass die 29-Jährige seit einiger Zeit nähere Kontakte zu dem Mann unterhielt. Die Kriminalisten fuhren daraufhin in die Lerchenfelder Straße zur Wohnung des 51-Jährigen.

Dort fanden sie auch den Mann tot auf. Er dürfte Selbstmord verübt haben. Mit einer der beiden Faustfeuerwaffen dürfte die junge Frau erschossen worden sein. Details dazu versprachen sich die Ermittler von einer Obduktion.

Im Dunkeln lagen noch die Hintergründe der Bluttat. Die Fahnder hofften, dass durch die Einvernahmen von Mutter und Ex-Lebensgefährten das Motiv etwas deutlicher zutage kommt.

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)

(Überblick)