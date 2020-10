BILD - Termine am So, 25.10.20 bis Di, 27.10.20

Fotos zu folgenden Themen sind geplant.

--------------------------------------------------------------------- Bild - Termine am Sonntag, 25. Oktober 2020 WIEN * 15:00 SI TENNIS ÖTV Pressekonferenz vor Erste Bank Open mit Thiem, Djokovic KÄRNTEN Wolfsberg * 18:00 SI FUSSBALL/Bundesliga/Tipico Bundesliga/5. Runde Fußball-Bundesliga: RZ Pellets WAC - SK Rapid Wien OBERÖSTERREICH Linz * 15:30 SI FUSSBALL/Bundesliga/Tipico Bundesliga/5. Runde Fußball-Bundesliga: LASK - spusu SKN St. Pölten TIROL Wattens * 15:30 SI FUSSBALL/Bundesliga/Tipico Bundesliga/5. Runde Fußball-Bundesliga: WSG Swarovski Tirol - TSV Prolactal Hartberg --------------------------------------------------------------------- Bild - Termine am Montag, 26. Oktober 2020 WIEN * II Nationalfeiertag CI * II vormi- Kranzniederlegung durch Bundespräsident Van CI ttags der Bellen * II vormi- Kranzniederlegung der Regierung CI ttags * II vormi- Ministerrat mit Pressefoyer (09.30 Uhr) CI ttags * II mitta- Angelobung von Rekruten mit Ansprachen von CI gs Verteidigungsmin. Tanner, Bundeskanzler Kurz, Bundespräsident Van der Bellen * SA TENNIS ATP-Turnier: Erste Bank Open --------------------------------------------------------------------- Bild - Termine am Dienstag, 27. Oktober 2020 WIEN * II Sitzung des Landesparteivorstands der SPÖ Wien zu Entscheidung über Koalitionsverhandlungen * nachm- KI Überreichung "Großer Österreichischer Staatspreis ittags 2020" an Laurids und Manfred Ortner; NIEDERÖSTERREICH Wiener Neustadt * 22:00 SI FUSSBALL/Frauen/EM-Qualifikation/Gruppe G Fußball-Frauen-EM-Qualifikation: Österreich - Frankreich DEUTSCHLAND (BAYERN) München * AI Europaministerin Edtstadler in München II SPANIEN Madrid * 22:00 SA FUSSBALL/Champions League/Gruppe A/2. Runde Fußball-Champions-League: Atletico Madrid - Red Bull Salzburg Diese Vorschau bezieht sich ausschließlich auf die Eigenproduktion der APA-Bildredaktion. Informationen über das internationale Fotoangebot liefert der "AFP PHOTO ADVISORY". -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------