Betrunkener warf in Linz Kunstobjekte in die Donau

Ein betrunkener 45-Jähriger hat am Freitagabend in Linz zwei Kunstobjekte in die Donau geworfen. Von den sogenannten Wächter der Zeit fühlte sich der Alkoholisierte bedroht, wie er als Rechtfertigung gegenüber der Polizei angab. Eine der Statuen trieb noch kopfüber im Wasser und konnte mit einer Seilwinde von der Feuerwehr geborgen werden. Eine zweite blieb unauffindbar, berichtete die Polizei.

Der Sachschaden soll im fünfstelligen Bereich liegen. Zeugen hatten den Mann beobachtet, wie der die nahe am Fluss aufgestellten Objekte ins Wasser warf. Wenig später stellte ihn die Polizei im Bereich der Baustelle Eisenbahnbrücke. Er zeigte sich sofort geständig.