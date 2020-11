Berg-Karabach - Militärische Vorentscheidung könnte bevorstehen

Mehr als einen Monat nach Ausbruch von blutigen Kriegshandlungen um die formal zu Aserbaidschan gehörende, aber de facto seit 1994 von Armenien kontrollierte Region Berg-Karabach, bleiben die Chancen auf einen Waffenstillstand gering. Baku fordert den Abzug armenischer Truppen aus Berg-Karabach, der aus armenischer Sicht zu ethnischen Säuberungen führen würde.

Anfänglich war darüber spekuliert worden, dass Baku vor allem die Rückeroberung von sieben ehemals aserbaidschanisch besiedelten Bezirken anstreben könnte, die seit 1994 eine armenisch kontrollierte Pufferzone um die eigentliche Region Berg-Karabach bildeten. Die Ereignisse der letzten Wochen lassen aber keinen Zweifel, dass Aserbaidschan die De-facto-Rückkehr der gesamten Region in seinen Staatsverband anstrebt. Militärisch ist die hochgerüstete aserbaidschanische Armee massiv im Vorteil. Insbesondere zeitgenössische Kampfdrohnen aus türkischer und israelischer Produktion setzten den armenischen Verteidigern und ihren eher veralteten russischen Waffensystemen massiv zu.

Berg-Karabach ist seiner Fläche nach etwa so groß wie das Burgenland und zwischen acht und zehn Prozent dieser Fläche haben aserbaidschanische Truppen laut armenischen Angaben zuletzt eingenommen, insbesondere nördlich der Grenze zum Iran. Kriegsentscheidend würde sein, ob Aserbaidschan die Eroberung der Stadt Schuschi/Schuscha sowie des Latschin-Korridors gelingt. Der Korridor verbindet Armenien mit Berg-Karabach, über Schuschi führt dann eine Straße weiter in die Lokalhauptstadt Stepanakert/Chankendi.

"Wenn Aserbaidschan hier Erfolg hätte, wäre das eine Katastrophe für (das armenische, Anm.) Berg-Karabach", erläuterte am Dienstag der russische Militärexperte Wiktor Murachowski gegenüber der APA. Baku werde es seines Erachtens jedoch in der nächsten Zeit nicht schaffen, diese Verbindung zu kappen, auf beiden Seiten sei Erschöpfung zu beobachten, betonte er. Der armenische Botschafter in Wien, Armen Papikyan, sagte, dass er nicht an eine Eroberung von Schuschi glaube. "In den letzten zwei, drei Tagen gab es zumindest 1.000 Opfer unter Aserbaidschanern und ausländischen Söldnern, die über eine Schlucht versucht haben, an Schuschi heranzukommen", erklärte Papikyan am Mittwoch gegenüber der APA.

Eine unabhängige Bestätigung für diese Zahlen fehlt und an Ort und Stelle stellte sich die Situation auch etwas anders dar. Ein europäischer Kriegsreporter, der sich derzeit im Kriegsgebiet aufhält, erachtete am Dienstag die Einnahme der strategisch äußerst wichtigen Straße durch aserbaidschanische Truppen für möglich. "Die Aserbaidschaner sind bereits nahe an Schuschi, jedenfalls in Artilleriereichweite", erklärte er auf APA-Nachfrage und ersuchte, dass sein Name aus Sicherheitsgründen nicht genannt werde.

Russische und US-amerikanische Versuche, die Konfliktparteien zu einem Waffenstillstand zu bewegen, waren in den vergangenen Wochen wiederholt gescheitert und ein aktiveres Engagement dieser beiden Großmächte war zuletzt nicht zu erkennen. Russland, das sich formal in einem Bündnis mit Armenien befindet, ist auch an guten und wirtschaftlich relevanten Beziehungen zu Aserbaidschan interessiert. US-Präsident Donald Trump sprach in sichtlicher Unkenntnis von einem "einfach zu lösenden Konflikt".

Armenien macht für das Scheitern von Waffenruhen insbesondere die Türkei verantwortlich, die aus Jerewans Sicht im Hintergrund die Fäden zieht, Aserbaidschan wirft Armenien vor, vergangene Waffenruhen missbraucht zu haben, um verlorenes Terrain wieder zurückzugewinnen. "Armenien greift gleichzeitig aber auch dicht besiedelte Teile aserbaidschanischer Städte an und zwingt uns angemessen zurückzuschlagen", begründete der aserbaidschanische Botschafter in Wien, Galib Israfilov, am Montag in einem Telefonat mit der APA.

Israfilov verdeutlichte gleichzeitig aber auch die Bedingungen Bakus für einen Waffenstillstand: "Wenn Armenien öffentlich verkündet, dass es bereit ist, sich aus Berg-Karabach zurückzuziehen und damit beginnt, sind wir bereit. Aber Armenien will bloß einen Waffenstillstand und keine weiteren Schritte", sagte Israfilov. Je schneller sie mit einem vom UNO-Sicherheitsrat geforderten Rückzug beginnen, desto besser sind die Chancen, dass wir uns in Richtung des Verhandlungstisches bewegen, ergänzte er. Vertriebene Aserbaidschaner müssten in die Berg-Karabach-Region zurückkehren und auf gleichwertiger Basis an einem demokratischen Prozess teilnehmen, forderte er. Gleichzeitig betonte der Botschafter, dass aserbaidschanische Truppen der lokalen armenischen Zivilbevölkerung freies Geleit zusichern würden. "Wir fordern Zivillisten auf, nicht zu Waffen zu greifen und sich nicht in der Nähe von militärischen Objekten aufzuhalten", ergänzte er.

In jenen acht bis zehn Prozent von Berg-Karabach, die von Aserbaidschan zuletzt erobert worden seien, gebe es keinen einzigen Armenier mehr, klagte seinerseits Armeniens Botschafter Papikyan. "Die Aserbaidschaner sagen hier, dass sich die armenischen Streitkräfte zurückziehen sollen und wir dann die verbleibenden Armenier töten werden", erklärte er. Der Vertreter Jerewans warf Aserbaidschan vor, nicht an unabhängigen Beobachtern interessiert zu sein und im Unterschied zu Armenien auch keine internationalen Journalisten im Kriegsgebiet zuzulassen. Lediglich manchmal würde Baku Medienvertretern "inszenierte Tragödien" vorführen.

"Mein Premierminister Nikol Paschinjan war sehr deutlich: Wir brauchen Friedenstruppen vor Ort und wir sind mit bereit alle zu akzeptieren. Nur nicht die Türkei, die selbst Konfliktpartei ist und Aserbaidschan mit Terrorkämpfern aus Syrien in einen weiteren Hotspot verwandeln möchte", erklärte Papikyan. Interessant sei, dass die europäischen Partner und Freunde von Armenien so tun, als ob sie nicht verstünden, was passieren würde, sagte der armenische Botschafter.