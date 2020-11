Berg-Karabach - Armenische Kirche in Wien warnt vor Völkermord

Die Armenisch-apostolische Kirchengemeinde in Österreich hat heftige Kritik am Umgang des Westens mit dem Konflikt in der umstrittenen Region Berg-Karabach geübt. "Die internationalen Gremien, die EU und auch die USA tun nichts, um den neuen sich anbahnenden Völkermord des 21. Jahrhunderts zu verhindern", hieß es in einer Aussendung vom Sonntagabend, wie Kathpress berichtete.

Es bedürfe nicht unbedingt militärischer Maßnahmen. Friedliche Zwangsmaßnahmen wie ein Wirtschaftsembargo, ein Flugverbot, oder auch ein Einfrieren der Gelder, sowie Sanktionen im Zahlungsverkehr gegen Aserbaidschan - aber auch gegen die "treibende Kraft" hinter dem Konflikt, die Türkei - seien genauso effektvoll. Doch auch von solchen Maßnahmen gebe es keine Spur, so die Kritik.

Im Falle von Berg-Karabach seien dem Westen die "viel beschworenen Werte der Würde des Menschen, von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit" scheinbar egal, hieß es in der Aussendung. Aserbaidschan verfolge mit seinem "Angriffskrieg" eine völkerrechtswidrige Vertreibungspolitik. Berg-Karabach werde "ununterbrochen bombardiert", Ziel sei es, dass die einheimische Bevölkerung nicht mehr in ihre Häuser zurückkehren könne. Es gebe bereits 90.000 Flüchtlinge.

Der Konflikt um Berg-Karabach ist jedoch schon jahrzehntealt und ist Ende September wieder aufgeflammt. Aserbaidschan hatte in einem Krieg nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor rund 30 Jahren die Kontrolle über das Gebiet mit etwa 145.000 Bewohnern verloren. Seit 1994 galt eine brüchige Waffenruhe. Die Region wird von Armenien kontrolliert, gehört aber völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan, das sich in dem Konflikt auf seinen "Bruderstaat" Türkei stützen kann. Russland ist Schutzmacht Armeniens.