Beim Kochen eingeschlafen: Kärntner aus verrauchter Wohnung gerettet

Ein 23-jähriger Kärntner ist in der Nacht auf Sonntag aus seiner verrauchten Wohnung in Feistritz an der Drau (Bezirk Villach-Land) gerettet worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatte der Mann einen Topf mit Selchwürsten aufgestellt und war eingeschlafen. Ein 67-jähriger Nachbar schlug Alarm, weil er sah, dass Rauch aus einem Wohnungsfenster kam. Die Feuerwehr brach die Wohnungstür auf und weckte den 23-Jährigen, er blieb unverletzt.