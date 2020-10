BBT-Streit - Platter und Kompatscher erwarten sich konkreten Zeitplan

Nachdem die Errichtergesellschaft des Brenner Basistunnels (BBT SE) den Bauvertrag mit dem vom Porr-Konzern angeführten Konsortium des Bauloses Pfons-Brenner gekündigt hat, haben die Landeshauptleute von Tirol und Südtirol, Günther Platter (ÖVP) und Arno Kompatscher (SVP), einen "konkreten Zeitplan" von der Konzernspitze eingefordert. Man erwarte sich "rasch Klarheit", wie es weitergeht, teilten die beiden Landeshauptleute am Mittwoch mit.

"Der Brenner Basistunnel und seine Zulaufstrecken sind und bleiben das Herzstück unserer Verlagerungspolitik am Brennerkorridor", so Platter und Komptascher unisono. Die Entscheidung, den Bauvertrag H51 Pfons-Brenner aufzulösen, liege in der operativen Verantwortung des BBT-Vorstandes. Von der BBT SE müsse nun aber alles unternommen werden, um den bereits eingetreten Verzögerungen an besagtem Baulos durch einen optimierten Bauzeitplan entgegenzuwirken. "Der BBT muss so schnell und effizient wie möglich finalisiert werden, um die transitgeplagte Tiroler und Südtiroler Bevölkerung zu entlasten", erklärten die beiden Landeshauptleute.

Aus dem Verkehrsministerium von Leonore Gewessler (Grüne) hieß es auf APA-Anfrage, man stehe inhaltlich und finanziell hinter der raschen Umsetzung dieses zentralen Projekts für die Zukunft der klimafreundlichen Mobilität. Zur Entscheidung, den Vertrag aufzulösen, wollte man sich aber nicht äußern. "Konkrete operative Entscheidungen werden von Seiten der BBT SE mit der notwendigen Expertise getroffen und allenfalls im Aufsichtsrat diskutiert und bestätigt", lautete das Statement.

Die Tiroler Oppositionspartei FPÖ sprach indes von einem "Worst-Case-Szenario" und einer "Katastrophe". "Vor kurzem war noch 2026 als Fertigstellungsziel avisiert, dann 2028, dann 2030 und nun muss man mit 2035 rechnen", erklärte die FPÖ-Verkehrssprecherin im Tiroler Landtag, Evelyn Achhorner. Es sei nun höchste Zeit, der Tiroler Bevölkerung reinen Wein einzuschenken, was die reale Fertigstellung des BBT und vor allem die reale Verlagerung auf die Schiene betreffe. "Wir fordern nun dringend einen aktualisierten Bauzeitplan, ehrliche Kostenkalkulation und funktionierende Verlagerungsszenarien ein", so Achhorner.

Auch die NEOS, ebenfalls in der Opposition, sprachen von einer jahrelangen Verzögerung und steigenden Kosten. "Durch diese folgenschwere Entscheidung ist eingetreten, was wir vermutet hatten, der milliardenschwere Bauvertrag wurde aufgelöst, durch eine Neuausschreibung wird sich der Bau um Jahre verzögern, auf den Kosten bleiben die Steuerzahler sitzen", sagte NEOS-LAbg. Andreas Leitgeb. Unverständlich sei für ihn die Tatsache, dass die beiden BBT-Vorstände in ihrer Presseerklärung vom sorgsamen Umgang mit öffentlichen Geldern sprachen. "Sorgsam sieht anders aus. Monatelanges Stillschweigen, langjährige Verzögerungen, zu erwartende Kostenexplosionen - das ist nicht gerade das, was sich die Öffentlichkeit unter sorgsamem Umgang vorstellt", so der LAbg. Die Pinken forderten deshalb jährliche Evaluierungen von der BBT SE in Sachen Bauzeit und Kosten, die dem Tiroler Landtag vorgelegt werden müssen, und Informationen mit aktuellen Daten für die Bevölkerung.

"Wir können nicht Deutschland jahrelang für Verzögerungen kritisieren und dann selbst Teil von Verzögerungen sein", kritisierte der SPÖ Verkehrssprecher im Tiroler Landtag und stv. Klubobmann Philip Wohlgemuth. Mit der Aufkündigung des Bauvertrages stehe man vor vielen offenen Fragen, wie es nun tatsächlich weitergehe. Ein überstürztes vorübergehendes Einstellen der Baustelle müsse nun mit allen Kräften verhindert werden, um einerseits lange Verzögerungen abzuwenden und den Arbeitsmarkt im Sinne der Arbeitnehmer zu schützen, betonte der Oppositionspolitiker und fordert von Verkehrsministerin und Landeshauptmann ein, "jetzt nicht tatenlos zuzusehen".