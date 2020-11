BAWAG - Goldman Sachs hebt Kursziel von 41,00 auf 42,50 Euro

Die Wertpapierexperten von Goldman Sachs haben ihr Kursziel auf 12-Monatssicht für die Titel der BAWAG von 41,00 auf 42,50 Euro leicht nach oben revidiert. Die Anlageempfehlung der Expertenrunde um Jernej Omahen lautet weiterhin auf "Neutral".

Nach den jüngsten Drittquartalszahlen der BAWAG wurden zudem die Gewinnschätzungen leicht adaptiert. Beim Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 erwarten die Analysten nun 2,95 Euro, nachdem zuvor 2,89 Euro geschätzt worden waren. Für die zwei Folgejahre liegen die Prognosen bei 3,52 Euro und 4,19 Euro je Titel und damit ebenfalls leicht über den zuvor gesehenen Werten. Die Dividendenschätzungen für diesen Zeitraum liegen jährlich auf 1,48 Euro bzw. 1,77 Euro sowie 2,15 Euro je Anteilsschein.

Am Donnerstagnachmittag notierten die BAWAG-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,56 Prozent bei 32,36 Euro.

Analysierendes Institut Goldman Sachs

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)