Bauer in Kärnten von kämpfenden Kühen verletzt

Beim Versuch, zwei kämpfende Kühe zu trennen, ist am Freitagvormittag ein 59-jähriger Landwirt auf seinem Anwesen in Krems in Kärnten (Bezirk Spittal an der Drau) verletzt worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, wurde er von den Tieren gegen einen Holzzaun gestoßen, stürzte und verletzte sich am Kopf. Der Mann wurde nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.