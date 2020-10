Bauarbeiter auf Westautobahn bei Salzburg von Pkw erfasst

Ein 24-jähriger Bauarbeiter ist am Donnerstagabend auf der Westautobahn in Wals bei Salzburg vom Auto eines 25-Jährigen erfasst worden. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen. Er wurde vom Roten Kreuz ins Uniklinikum Salzburg gebracht. Der Unfall ereignete sich um 20.45 Uhr in Fahrtrichtung München. Die A1 war an der Unfallstelle rund eine Stunde lang gesperrt. Die Arbeitskollegen des Verletzten wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Laut Polizei bemerkte ein 62-jähriger Pkw-Lenker um 20.45 Uhr den Arbeiter der Baustelle am linken Fahrstreifen und bremste starb ab. Der nachfolgende 25-jährige Autofahrer, der ebenfalls eine Notbremsung einlegte, prallte zunächst auf den Wagen eines 19-Jährigen und dann auf den Pkw des 62-Jährigen. Dabei kollidierte er mit dem Arbeiter, der offenbar mit dem Abbau von verkehrstechnischen Einrichtungen der Baustelle beschäftigt war. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang klären.