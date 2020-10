Baseball: Tampa Bay Rays glichen in World Series wieder aus

Die Baseball-Profis der Tampa Bay Rays haben sich im vierten Spiel der World Series mit 8:7 gegen die Los Angeles Dodgers durchgesetzt. Durch den knappen Sieg, der von Fehlern der Dodgers begünstigt wurde, glich das Team aus Florida am Samstagabend in Arlington in der "Best-of-seven"-Serie auf 2:2 aus.

"Ich werde 15 Jahre früher sterben. Ich denke, das fasst es irgendwie zusammen. Das war ein Spiel wie aus dem Bilderbuch, es war der Wahnsinn", sagte Tampa-Bay-Profi Brandon Lowe, der nach einem zwischenzeitlichen 2:4-Rückstand mit einem 3-Run-Homerun die Führung besorgte. Die Dodgers erholten sich rasch und glichen wieder aus. Im neunten Inning brachte Brett Phillips die Entscheidung. Dabei profitierten die Rays von einem Ausrutscher von Catcher Will Smith. Randy Arozarena erzielte den Run zum Sieg.