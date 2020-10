Baseball: Dodgers gehen nach klarem 6:2-Sieg erneut in Führung

Die Los Angeles Dodgers haben in der World Series der Major League Baseball das dritte Spiel gewonnen und sind in der Finalserie damit zum zweiten Mal in Führung gegangen (2:1). Gegen die Tampa Bay Rays gewannen die Dodgers am Freitag im texanischen Arlington klar mit 6:2. Überragender Akteur war Pitcher Walker Buehler, der den Rays in den ersten sechs Innings nur einen Run und drei Hits erlaubte. Für den Titel in der besten Baseball-Liga der Welt sind vier Siege notwendig.