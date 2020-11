Bank of England legt im Coronakampf nach - Wertpapierkäufe steigen

Die britische Zentralbank legt im Kampf gegen die Coronakrise nach. Sie erhöhe das Volumen ihrer Wertpapierkäufe um 150 Mrd. auf insgesamt 895 Mrd. Pfund (995 Mrd. Euro), kündigte die Bank of England am Donnerstag in London an. Ökonomen hatten nur mit 845 Mrd. Pfund gerechnet. Der Leitzins wurde bei 0,1 Prozent belassen.

Mit dem billigen Geld will die Notenbank der von der Coronakrise schwer getroffenen Wirtschaft helfen. Diese war im Frühjahr um etwa ein Fünftel eingebrochen und damit deutlich stärker als viele andere große Volkswirtschaften. Die Notenbank geht davon aus, dass das Vorkrisenniveau nicht vor 2022 erreicht wird.