Autofahrer geriet bei Ausweichmanöver in Vorarlberg in Gegenverkehr

Ein 48-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch in Hörbranz (Bez. Bregenz) bei einem Ausweichmanöver in den Gegenverkehr geraten und hat einen Frontalunfall verursacht. Er krachte gegen den Pkw einer 42-jährigen Frau, die mit ihrem Gatten unterwegs war. Während der 48-Jährige Verletzungen erlitt, blieben die Insassen des zweiten Wagens ohne Blessuren. Ebenso kam der 13-jährige Radfahrer, dem der 48-Jährige ausgewichen war, mit dem Schrecken davon.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 48-jährige aus Hohenweiler (Bez. Bregenz) gegen 6.50 Uhr in Richtung seiner Heimatgemeinde. Der 13-Jährige - in selber Richtung unterwegs - lenkte in die Fahrbahnmitte und blieb dort stehen. Er wollte links in eine Hauseinfahrt abbiegen. Der nachkommende 48-Jährige dürfte den Burschen zu spät gesehen haben und wich im letzten Moment auf die Gegenfahrbahn aus. Bei dem Manöver streifte er den 13-Jährigen, der auf die Straße stürzte. Im Gegenverkehr ließ sich der Zusammenstoß mit der 42-Jährigen nicht mehr vermeiden. Der 48-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.