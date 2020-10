AUSSENPOLITIK - Termine von So, 25.10.20 bis Mo, 26.10.20

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Außenpolitik - Termine am Sonntag, 25. Oktober 2020 WIEN - AA Hochstrahlbrunnen wird zu Ehren von 75 Jahren UNO mit den Fahnen der UNO-Mitgliedsstaaten bestrahlt (24.-25.10.) (Schwarzenbergplatz, 1.) ÄGYPTEN Kairo * AA Erste Phase der Parlamentswahl in Ägypten (24.- 25.10.) ARMENIEN/ASERBAIDSCHAN Jerewan (Eriwan)/Baku * AA Entwicklung im Konflikt um Berg-Karabach CHILE Santiago de Chile * AA Verfassungsreferendum in Chile Wahllokale öffnen um 8.00 Uhr (12.00 Uhr MEZ) und schließen um 20.00 Uhr (24.00 Uhr MEZ) DEUTSCHLAND Berlin * 11:00 CA Beginn "World Health Summit" (bis 27.10.) AA https://www.worldhealthsummit.org XA (Themen u.a.: Pandemiepläne, Digital Health, Klimawandel und Gesundheit) LITAUEN Vilnius * AA Parlamentswahl in Litauen (2. Runde) PAKISTAN Quetta - 00:00 AA Demonstration der Oppositionsparteien gegen die Regierung (geplant) (Ortszeit: 03:00 Uhr GMT+5) UKRAINE Kiew * AA Kommunalwahlen und Volksbefragung in der Ukraine Volksbefragung u.a. zu den Themen Reduktion der Abgeordneten der Oberste Rada der Ukraine auf 300 Personen, Zulassung von medizinischem Cannabis, lebenslanger Haft für Korruption und einer Sonderwirtschaftszone für das Industrierevier Donbass USA Washington * AA Entwicklungen im US-Wahlkampf Wahlkampfveranstaltungen von US-Präsident Trump in Wisconsin und New Hampshire WEISSRUSSLAND (BELARUS) Minsk * AA Großdemonstration in Weißrussland gegen Machthaber Lukaschenko zum Ende eines Ultimatums der Demokratiebewegung WELTWEIT * AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA --------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Montag, 26. Oktober 2020 WIEN * 10:30- AI Kundgebung Wiener Plattform Atomkraftfrei 12:45 II "Atomkraft ist kein Klimaretter! Keine CI Steuergelder für Atomkraft in der EU!" (Fototermin) (Michaelerplatz, 1.) ARMENIEN/ASERBAIDSCHAN Jerewan (Eriwan)/Baku * AA Entwicklung im Konflikt um Berg-Karabach DEUTSCHLAND Berlin - 09:00 CA Forts. "World Health Summit" AA https://www.worldhealthsummit.org XA (bis 27.10.) - 10:45 AA IAEO-Generaldirektor Grossi bei deutschem Außenminister Maas GRIECHENLAND Athen - AA Russischer Außenminister Lawrow in Athen INDIEN Neu-Delhi - AA Treffen der Außen- und Verteidigungsminister von Indien und den USA zu Beratungen über eine Strategie gegenüber China (bis 27.10.) ITALIEN Rom - AA Generaldebatte im Abgeordnetenhaus über neues Wahlrecht für Italien (26.10.-27.10.) PORTUGAL Lissabon - AA EU-Parlamentspräsident Sassoli in Portugal (geplant) THAILAND Bangkok * AA Sondersitzung des thailändischen Parlaments zu Protesten (26.10.-27.10.) UNO Genf - AA Libyen: Gespräche zwischen den libyschen Konfliktparteien per Videokonferenz (bis 28.10.) New York - AA Konferenz zum 75. Jahrestag der Gründung der UNO USA Washington * AA Abstimmung im US-Senat über Ernennung von Amy Coney Barrett als Richterin des Supreme Court * AA Entwicklungen im US-Wahlkampf Wahlkampfveranstaltungen von US-Präsident Trump: 18:30 in Lititz (Pennsylvania) 21:30 in Martinsburg (West Virginia) WEISSRUSSLAND (BELARUS) Minsk * AA Aufruf zum Generalstreik in Weißrussland nach Ablauf der durch Oppositionsführerin Tichanowskaja gesetzten Frist für den Rücktritt von Präsident Lukaschenko WELTWEIT - AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA