AUSSENPOLITIK - Termine von Sa, 24.10.20 bis So, 25.10.20

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Diensthabende Vormittag: Alexandra Angell/Martin Hanser Nachmittag: Michael Anheier/Alexandra Demcisin 24./25.: Elisabeth Hilgarth Telefon: (01) 36060/1430 E-Mail: aussenpolitik@apa.at

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Samstag, 24. Oktober 2020 ÄGYPTEN Kairo * AA Erste Phase der Parlamentswahl in Ägypten (24.- 25.10.) ARMENIEN/ASERBAIDSCHAN Jerewan (Eriwan)/Baku * AA Entwicklung im Konflikt um Berg-Karabach GROSSBRITANNIEN London * 13:00 AA Demonstration gegen Handelsabkommen mit Regierung WA Trump (Ortszeit: 12:00 Uhr GMT+1) IRAK Bagdad - AA Wiederaufnahme der Proteste im Rahmen der "Oktoberrevolution"(geplant) POLEN Warschau * AA Erneut Kundgebung von Frauen gegen Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen (geplant) UNO Den Haag * AA Frist zur Bestätigung der Anklage gegen kosovarischen Präsidenten Thaci wegen Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges läuft ab New York/Wien * AA Tag der Vereinten Nationen - AA Hochstrahlbrunnen wird zu Ehren von 75 Jahren UNO mit den Fahnen der UNO- Mitgliedsstaaten bestrahlt (24.-25.10.) (Wien, Schwarzenbergplatz, 1.) USA Washington * AA Entwicklungen im US-Wahlkampf 02:00 (MESZ) Wahlkampfauftritt von Trump in Pensacola (Florida) * AA US-Präsident Trump gibt voraussichtlich seine Stimme zur Präsidentschaftswahl im Rahmen des Frühwahlverfahrens Early Voting ab WEISSRUSSLAND (BELARUS) Minsk * AA Entwicklung in Weißrussland WELTWEIT * AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA --------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Sonntag, 25. Oktober 2020 WIEN - AA Hochstrahlbrunnen wird zu Ehren von 75 Jahren UNO mit den Fahnen der UNO-Mitgliedsstaaten bestrahlt (24.-25.10.) (Schwarzenbergplatz, 1.) ÄGYPTEN Kairo * AA Erste Phase der Parlamentswahl in Ägypten (24.- 25.10.) CHILE Santiago de Chile * AA Verfassungsreferendum in Chile Wahllokale öffnen um 8.00 Uhr (12.00 Uhr MEZ) und schließen um 20.00 Uhr (24.00 Uhr MEZ) DEUTSCHLAND Berlin - 11:00 CA Beginn "World Health Summit" (bis 27.10.) AA https://www.worldhealthsummit.org XA (Themen u.a.: Pandemiepläne, Digital Health, Klimawandel und Gesundheit) LITAUEN Vilnius * AA Parlamentswahl in Litauen (2. Runde) PAKISTAN Quetta - 00:00 AA Demonstration der Oppositionsparteien gegen die Regierung (geplant) (Ortszeit: 03:00 Uhr GMT+5) UKRAINE Kiew * AA Kommunalwahlen und Volksbefragung in der Ukraine Volksbefragung u.a. zu den Themen Reduktion der Abgeordneten der Oberste Rada der Ukraine auf 300 Personen, Zulassung von medizinischem Cannabis, lebenslanger Haft für Korruption und einer Sonderwirtschaftszone für das Industrierevier Donbass USA Washington * AA Entwicklungen im US-Wahlkampf Wahlkampfveranstaltungen von US-Präsident Trump in Wisconsin und New Hampshire WEISSRUSSLAND (BELARUS) Minsk * AA Entwicklung in Weißrussland Großdemonstration gegen Machthaber Lukaschenko WELTWEIT * AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------